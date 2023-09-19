انت الان تتابع خبر يظن الكثيرون أنها تعالج السكري والسرطان.. طبيب سعودي يحذر من عشبة شهيرة تقتل الإنسان لاحتوائها على مواد سامة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذر أستاذ العقاقير الطبية جابر القحطاني من نبات عشبي يستخدمه الناس بكثرة ظنًا منهم أنه يعالج السكري والسرطان، ولكنه في الحقيقة يكون قاتلاً للإنسان. وأوضح القحطاني خلال استضافته في قناة المجد أن نبات البعيثران المعروف أيضًا بـ "الشيح" يحتوي على العديد من المركبات السامة التي تؤدي إلى وفاة الإنسان.

وأشار القحطاني إلى أن هناك علماء سعوديين في جامعة حائل استخرجوا من نبات البعيثران مركبًا قادرًا على قتل الخلايا السرطانية، ولكنهم لم يتوصلوا بعد إلى نتائج نهائية. وأوضح أن هذا المركب يحتاج إلى دراسات إكلينيكية ودراسات على الحيوانات والبشر، ويجب أن يحصل على براءة اختراع قبل أن يتم تصنيعه كدواء، وهذه العملية قد تستغرق من 12 إلى 15 سنة.

وأكد القحطاني أن الدراسة لم تكتمل بعد، وأن الناس يستخدمون هذا النبات على أنه علاج للسرطان، في حين أنه يحتوي على مواد سامة ومئات المركبات المختلفة التي تؤدي إلى وفاة الناس.

يُذكر أنه قبل عدة أشهر، أعلن فريق بحثي سعودي في جامعة حائل عن اكتشاف مركب طبيعي يساعد في تثبيط نمو الخلايا السرطانية، وذلك باستخدام مركب مستخلص من نبات البعيثران. وأشار الفريق إلى أن هذا المركب أظهر نتائج إيجابية في تثبيط نمو الخلايا السرطانية والميكروبات الممرضة، دون أن يتسبب في أي آثار سلبية على الخلايا الطبيعية.