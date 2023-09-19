انت الان تتابع خبر فقط ملعقة واحده من هذه العشبة الشهيرة تخترق فروة الرأس بأكملها وتخلصك من الشيب نهائيا.. جربها مرة ولن تتركها!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الحناء هي واحدة من أشهر صبغات الشعر التي تستخدم منذ العصور القديمة للتخلص من الشيب وإعطاء الشعر لونًا بنيًا داكنًا أو أحمر. ولكن ليس فقط ذلك، فالحناء لها أيضًا دور فعال في تغذية الشعر وعلاج فروة الرأس بفضل موادها المضادة للأكسدة.

هناك طرق عديدة يمكن استخدامها لصبغ الشعر بالحناء. وفيما يلي طريقة تحضير الحناء:

قم بمزج كوب من مسحوق الحناء مع نصف كوب من الماء حتى تحصل على عجينة ثقيلة. إذا لزم الأمر، يمكنك إضافة المزيد من الماء قليلاً. ثم قم بتغطية الخليط بغطاء بلاستيكي واتركه لمدة عشر ساعات أو حتى يوم كامل للحصول على أفضل النتائج.

قبل استخدام الحناء، قم بغسل شعرك جيدًا دون استخدام الشامبو والبلسم. انتظر حتى يجف الشعر تمامًا ثم قم بمزج الحناء المجهزة مع كمية مناسبة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

قم بتوزيع صبغة الحناء على الشعر بالكامل، ويفضل استخدام فرشاة لتوزيعها وتجنب وصول الحناء إلى منطقة الوجه أو الرقبة لتجنب تلطيخ الجلد باللون الأحمر.

اترك الشعر مغطى بالحناء وقم بتغطيته بغطاء بلاستيكي لمدة ساعتين على الأقل للحصول على اللون المطلوب.



يمكن أن تكون الحناء حلاً فعالًا للحفاظ على جمال الشعر. يُنصح باستخدام الحناء على الشعر مرة كل أسبوعين للحصول على النتيجة المرغوبة. إن كنت تعاني من مشكلة الشيب وتعتقد أنها زائدة عن الحد الطبيعي، فمن الأفضل أن تستشير طبيبك وتحصل على استشارته. يجب تجنب استخدام أي مواد غير معروفة المصدر، حيث أنها قد تسبب تلفًا للشعر.



واحدة من الوصفات الفعالة في التخلص من الشيب هي استخدام القرنفل. يمكنك تحضير وصفة القرنفل عن طريق مزج ربع كوب من زيت القرنفل مع ربع كوب من زيت الخردل وربع كوب من زيت السمسم، وإضافة أي نوع من كريم الترطيب. بعد ذلك، يتم توزيع الخليط على الشعر وتركه لمدة ساعة قبل غسله بالماء.



واحدة من أفضل الوصفات الطبيعية لصبغ الشعر الأبيض هي خلطة الكاكاو مع القهوة والنسكافية. يتم خلط القهوة والنسكافية والكاكاو معًا لتكوين خليط يغطي الشعر الأبيض باللون البني الغامق. يمكن استخدام هذه الخلطة لصبغ الشعر بشكل سريع وفعال.