انت الان تتابع خبر الحزن في قطر والفرح يعم السعوديه.. مصير مؤلم للإعلامي الشهير “فيصل القاسم” وقناة الجزيره تعلن الحداد!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ذكر موقع "قطر توداي" أنه تم اعتقال المذيع الشهير في قناة الجزيرة، فيصل القاسم، من قبل أجهزة الأمن. ويعود سبب الاعتقال إلى انتقاده لعدم تغطية الجزيرة لإقالة رئيس الوزراء القطري من منصبه. وقد تسبب هذا الانتقاد في حرج للقناة ولقطر نفسها. تم تداول خبر اعتقال فيصل القاسم على عدة مواقع إخبارية عربية، ونقلت هذه المواقع الخبر من موقع "قطر توداي". وزعم الموقع أيضًا أن قناة الجزيرة قد أوقفت فيصل القاسم عن العمل بعد تلقيها أوامر عليا بذلك.

قام محرر موقع "بوابة الخليج" بالتحقق من صحة الخبر المتداول، وتبين أنها شائعة قديمة تم تداولها قبل عامين. وقد تم ذلك عندما أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارًا بتعيين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا لعبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي قدم استقالته.

فيصل القاسم هو إعلامي سوري ويحمل الجنسية البريطانية، ولد في عام 1961. وهو كاتب ناشط ومقدم لعدة برامج على قناة الجزيرة. واشتهر ببرنامجه الحواري المثير للجدل "الاتجاه المعاكس" على الجزيرة.

ويجدر بالذكر أن فيصل القاسم هو الأخ الشقيق للفنان مجد القاسم. ولا يوجد معلومات مؤكدة حول ديانته.

في عام 2001، تم سؤال فيصل القاسم عن إيمانه وأجاب بأنه ينتمي للطائفة الدرزية. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، ظهرت لدى فيصل القاسم بعض العلامات التي تشير إلى اتجاه إسلامي، مما جعل الكثير من الأشخاص يعتقدون أنه قد اعتنق الإسلام.