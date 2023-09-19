رغد صدام حسين تفاجئ العراقيين وتكشف عن جذور نسبها الذي يعود إلى دولة العربية والتي لن تتخيلوها إطلاقا.. (شاهد الصدمة)

انت الأن تتابع خبر رغد صدام حسين تفاجئ العراقيين وتكشف عن جذور نسبها الذي يعود إلى دولة العربية والتي لن تتخيلوها إطلاقا.. (اتفرج الصدمة) والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، شهادة نسبها على حسابها في تويتر. وقد تبين أنها تنتمي إلى الإمام علي بن أبي طالبتم عرض شهادة النسب التي صدرت عن الاتحاد العالمي لنقابات الأشراف، والتي وقعها الأمين العام للنقابة، محمد منير محمود الشويكي الحسيني الهاشمي. وتظهر الشهادة نسب رغد من والدها صدام حسين إلى الإمام علي..