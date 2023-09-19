ولا الجن الأزرق يعرفها .. لن تصدقوا ماذا يحدث لهاتفك المحمول عند تفعيل وضع الطيران .. إليك 5 مزايا خطيرة لم تكنن تعرفها من قبل!!

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الرياض - روايدا بن عباس - ولا الجن الأزرق يعرفها .. ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران .. إليك 5 مزايا لم تكن تعلمها من قبل، يعد وضع الطيران "Airplane Mode" من الأدوات الأساسية في الهواتف الذكية، إلا أن الكثير من المستخدمين لا يعرفون استخداماتها أو فوائده سوى أنه ينبغي تفعيله عند ركوب الطائرة، بالإضافة إلى أنه يقوم بإيقاف كل اتصالات الهاتف، وفيما يلي نعرض ماذا يفعل وضع الطيران بالضبط في الهاتف كما يلي، مع ملاحظة أن وظائف هذا الوضع واحدة مهما اختلف إصدار الهاتف.



5 مزايا هامة لتشغيل وضع الطيران على الهاتف

إذا كنت تريد عدم تشتيت الانتباه الخاص بك أثناء فترة العمل، تساعدك خاصية وضع الطيران على التركيز بصورة أكبر.



تقطع خاصية وضع الطيران أي وصول لتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي التي تكون مصدر إلهاء كبير أثناء العمل أو التعلم، وأيضًا يمنع وصول أي مكالمات ورسائل لك.

إذا كان يومك طويلًا ولم تقم بشحن الهاتف وتخاف من نفاد طاقة الجوال، فإن من مميزات وضع الطيران على الجوال أنه يعمل على توفير عمر البطارية وإطالتها لأطول فترة؛ لأنها تقوم بإيقاف الأيقونات التي تستهلك طاقة الجهاز مثل البلوتوث.

وضع الطيران هو ميزة مهمة في الهواتف المحمولة حيث يتم إيقاف العديد من الوظائف التي تستنزف البطارية بشكل كبير. وبالتالي، يتم شحن الهاتف ببطء عادة. ومع ذلك، يمكن أن يسرع وضع الطيران عملية الشحن عند تفعيله.

إحدى أهم ميزات وضع الطيران في الهواتف المحمولة هو أنه يعتبر صديقًا للأطفال. بإمكانك تفعيل هذه الميزة وتسليم الهاتف لطفلك دون أن يتمكن من الوصول إلى الإنترنت أو استخدام التطبيقات أو إرسال الصور والرسائل لأي شخص آخر.