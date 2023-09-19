انت الان تتابع خبر سعودي يكتشف أن عروسته أصبحت حامل بعد مرور شهرين فقط من ليلة الزفاف وعندما ذهب للمحكمة باغته القاضي بحكم صادم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف المحامي السعودي أحمد الجهيمي عن تفاصيل قصة شاب سعودي اكتشف بعد فترة قصيرة من الزواج أن زوجته حامل، وعندما وضعت الزوجة طفلتهما، أنكر الزوج نسب الطفلة له، مما أدى إلى حدوث خلافات بينه وبين شقيق الزوجة، وانتهت القضية بالتوجه إلى المحكمة التي قررت في النهاية.

وفي مقطع فيديو، قال الجهيمي: "يزعم المدعي أن المدعى عليه تزوج شقيقته وأقام معها عقد الزواج، وأقام بها عدة مرات في منزل والدهما قبل وفاته، وبعد أن وضعت الزوجة طفلتها، أنكر الزوج نسب الطفلة له".

وأضاف: "المدعى عليه اعترف بأنه أقام عقد الزواج وأنه أقام علاقات غير شرعية مع أم الطفلة عدة مرات، لكنه ينكر أن تكون أم الطفلة قد أنجبتها منه، وقد طلب فحص الحمض النووي (DNA) للتأكد من النسب".

وتابع: "سأل القاضي عن تاريخ ولادة الطفلة، وتبين أن الولادة كانت خلال فترة العقد الشرعي للزواج، وبناءً على ذلك، قرر القاضي إثبات نسب الطفلة لوالدها"، مشيرًا إلى أن فحص الحمض النووي يُقبل في قضايا إثبات النسب وليس في قضايا النكران.