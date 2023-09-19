بعد أن تنبأت بإعصار ليبيا… ليلى عبد اللطيف تذرف دموع الخوف وتتوقع حدثاً بالغ الخطورة في نهاية 2023

انت الان تتابع خبر عد أن تنبأت بإعصار ليبيا… ليلى عبد اللطيف تذرف دموع الخوف وتتوقع حدثاً بالغ الخطورة في نهاية 2023 والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت "ليلى عبد اللطيف"، المعروفة بلقب "سيدة التوقعات"، العديد من التنبؤات المثيرة للجدل حول الأحداث القادمة في لبنان والوطن العربي والعالم بأسره، حيث توقعت حدوث كوارث وأحداث دامية في عدد من البلدان.

ظهرت ليلى عبد اللطيف كضيفة في برنامج "كتاب الشهرة"، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، في الموسم الثاني من البرنامج الذي يعرض على قناة الجديد، وتنبأت بحدث خطير سيحدث في نهاية عام 2023.

وأفادت عالمة الفلك أن فرنسا ستواجه حالة طوارئ بنهاية العام الحالي، وخاصة في العاصمة باريس.

وعزت عبد اللطيف هذه التوقعات إلى حدث مؤسف، وأشارت إلى أننا سنسمع عن مقتل ملياردير معروف ومعروف في العالم.

وعندما سألها المذيع إذا كان الشخص المقتول عربياً، أجابت قائلة: "قد لا يكون عربياً، بل يمكن أن يكون أجنبياً، وسيكون وفاته في ظروف غامضة مما سيثير ضجة إعلامية عالمية".

وتنبأت عبد اللطيف أيضاً بحدث خطير سيحدث في نهاية عام 2023، حيث أشارت إلى أن العالم سيشهد حدثاً مؤسفاً وخطيراً جداً بسبب تفجيرات في أحد المستشفيات.

وأوضحت أن هذا المستشفى سيتعرض لقصف جوي بواسطة صواريخ، مما سيؤدي إلى تدميره في دولة تعاني من آثار الحروب، وسيكون هذا الحدث محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية، مؤكدة أن هذا الحدث سيحدث خارج لبنان.

توقعت العالمة اللبنانية ليلى عبد اللطيف في توقعاتها أن اليابان ستشهد كارثة طبيعية قادمة ستؤدي إلى مئات الضحايا وتسبب أضرارًا جسيمة في بنية البلاد. ولكنها لم تكتف بالتنبؤ بالأحداث على الأرض فحسب، بل أشارت أيضًا إلى أن الأنظار ستتجه نحو كوكب المريخ حيث سيحدث حدثًا مؤسفًا سيثير قلق العالم ويدفع ببعض الدول إلى اتخاذ تدابير احترازية لمواجهته.

وفيما يتعلق بالجانب السياسي، توقعت عبد اللطيف أن يتم فرض المزيد من العقوبات الدولية على الحرس الثوري الإيراني، ومن المتوقع أن ترد إيران بإجراءات مماثلة. ومن المتوقع أن تكون روسيا والصين حليفتين لإيران في هذا السياق.

ووفقًا لتوقعات عالمية في مجال الفلك، ستتعرض إحدى أكبر المصارف العالمية لفضيحة كبيرة ستؤدي إلى كارثة مالية واقتصادية هائلة، وقد يؤدي ذلك إلى إفلاسها وإغلاقها فيما بعد.

وزعمت عبد اللطيف أيضًا أن بعض السجون في دولة مجهولة ستكون خالية من السجناء بسبب مشاكل في توفير الطعام والمواد الغذائية.

وأشارت إلى ما وصفته بـ "العشاء الأخير"، وهو الحدث الذي سيشكل نهاية الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ومن المتوقع أن تملأ صور الرئيس الراحل معمر القذافي وابنه سيف الإسلام شوارع ليبيا للاحتفال بهذا الحدث.

وأشارت أيضًا إلى أن هناك موجة صقيع ستضرب عدة دول عربية وتسبب التهابات حادة في الرئتين وتؤدي إلى وفاة عدد كبير من الأشخاص، مما سيؤثر على مواسم الزراعة في تلك الدول.

تنبأت عالمة الفلك الشهيرة، عبد اللطيف، بوقوع كارثة طبيعية في ليبيا ستؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، بالإضافة إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات. كما تنبأت بوقوع زلزال في المغرب قبل ذلك.

في فيديو تم تداوله في سبتمبر الماضي، صرحت عبد اللطيف بأن المغرب سيتعرض لزلزال قوي سيشعر به جميع سكان البلاد، ولكنها أكدت أن الأضرار ستكون "طفيفة" بشكل عام.