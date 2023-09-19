انت الان تتابع خبر المذيع المثير للجدل مالك مكتبي يهين فتاة في برنامجة بأبشع الألفاظ ويوجه لها صفعة قوية بعد خلعها لملابسها بالكامل في برنامج أحمر بالخط العريض؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - سيقوم الإعلامي اللبناني مالك مكتبي بدعوة مجموعة من السيدات للحديث عن عمليات ومقاييس الجمال من وجهات نظرهن. ومع ذلك، فإن المفاجأة التي لم يتوقعها المشاهدون في العالم العربي هي أن فتاة قررت خلع ملابسها والبقاء بالبكيني فقط في فيديو صادم.

بالإضافة إلى السيدات الأخريات، قررت الفتاة أن تظهر بملابس البحر على الهواء مباشرة في تحدي منهن حول موضوع عمليات التجميل التي يلجأ إليها النساء للحصول على جمال إضافي.

وفي حين يرفض بعض السيدات تلك العمليات ويحافظن على جمالهن الطبيعي، يوجد سيدات يفضلن اللجوء إليها رغم تقدمهن في العمر. وقد جاءت هذه المناظرة الجمالية المثيرة للجدل في برنامج "أحمر بالخط العريض" مع الإعلامي مالك مكتبي على شاشة قناة LBC اللبنانية.

وفي الجزء الأول من التحدي، تم جمع سيدتين يفضلان عمليات التجميل بهدف الوصول إلى مرحلة الرضا التام عن جمالهما لتكونا مثيرتين أو مشابهتين لنجمات لبنان مثل مايا دياب وهيفاء وهبي وغيرهن الكثيرات.

تم عرض حلقة جديدة من برنامج "أحمر" الشهير، والتي أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. تم استضافة ثلاث نساء في الحلقة، كل منهن يمثل فئة مختلفة من المجتمع. المشاركة الأولى كانت لسيدة تعتبر نفسها مدمنة لعمليات التجميل، وكانت تتحدث عن فوائد هذه العمليات وتأثيرها على ثقتها بنفسها.

ومع ذلك، هناك بعض الأشخاص الذين يعبرون عن استيائهم من هذه الثقة الزائدة والتعدي على جمال الطبيعة. وفي الجانب الآخر، استضاف البرنامج امرأتين رفضتا التجميل، وكانتا أكثر جرأة وظهرتا أمام الكاميرات، معلنتان رفضهما لعمليات التجميل ومعارضتهما للاهتمام بالمظهر الخارجي.

وأثارت هذه القصة الجريئة انتقادات حادة من قبل بعض المشاهدين، الذين يرون فيها تحديًا للمجتمع وتجاوزًا للقيم الاجتماعية. وتعتبر الحلقة الأخيرة من برنامج "أحمر" إحدى الحلقات التي أثارت الكثير من الجدل.

فبينما يعتبر البعض هذا النوع من التحديات الجريئة غير مقبولة لدى الجمهور العربي، بسبب ما تحمله من تعري واستفزاز، يطالب البعض الآخر بضرورة تقديم مثل هذه البرامج لتوعية الجمهور وتشجيعه على قبول الآخر واحترام اختلاف الرأي.

ويعتبر برنامج "أحمر" من بين البرامج الشهيرة التي حققت شهرة واسعة في الوطن العربي. بدأ عرضه للمرة الأولى عام 2008 وقد تم عرض 12 موسمًا من البرنامج الذي يبث على قناة إل بي سي وقناة الانتشار اللبناني.برنامج "أحمر" هو برنامج حواري مميز يهدف إلى إلقاء الضوء على القضايا الاجتماعية التي تهم المواطن اللبناني والعربي.

يتميز البرنامج بأسلوبه الجريء والمفاجئ في تقديم المواضيع، مما يجعله يلفت انتباه المشاهدين ويثير تفاعلهم. يتناول برنامج أحمر العديد من القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل، مثل تعدد الزوجات وزواج النساء المسنات من شباب أصغر منهن بكثير. يقدم البرنامج تقارير مفصلة عن هذه الحالات، ويسلط الضوء على آراء الخبراء والأشخاص المعنيين بهذه القضايا.

يُعتَبَر برنامج "أحمر" هادفًا للغاية، حيث يُسعِى إلى توعية المشاهدين وتشجيعهم على التفكير في هذه القضايا الاجتماعية المهمة. يتميز البرنامج بطرح أسئلة صعبة ومحاولة فهم وجهات نظر مختلفة، مما يُساعِد على توسيع آفاق المشاهدين وتعميق فهمهم للمجتمع وقضاياه.

بالإضافة إلى ذلك، يُستضاف في برنامج "أحمر" ضُيوفًا مميزين من مختلف المجالات، مثل السياسة والفن والأدب والرياضة. يتميز البرنامج بأسلوبه الحواري الشيق والمحترف في استضافة الضُيوف ومناقشة المواضيع المختلفة.

يُعتَبَر برنامج "أحمر" من أبرز البرامج التلفزيونية في المنطقة، حيث يحظى بشعبية كبيرة ومتابعة واسعة من قبل المشاهدين. يعكس البرنامج تطور الإعلام وقدرته على تقديم المحتوى الهادف والمثير في نفس الوقت.

باختصار، يُعد برنامج "أحمر" فرصة للمشاهدين للاطلاع على قضايا اجتماعية هامة وللتفكير فيها ومناقشتها. يقدم البرنامج محتوى متنوع ومثير، يجذب انتباه المشاهدين ويثير اهتمامهم. إنه برنامج يستحق المشاهدة والمتابعة.