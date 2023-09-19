انت الان تتابع خبر علامات الساعة تغزو الشواطئ المصرية وترعب السياح بشدة.. لأول مرّة كتل بيضاء غريبة تظهر على سطح البحر ولون الماء يتحول إلى الأخضر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد اختفاء اللون الأخضر الذي كان يغزو شاطئ مدينة بورسعيد شمال مصر الأسبوع الماضي، اكتسى الشاطئ مجددا بكتل بيضاء أزعجت المصطافين.



وتداول المصطافون صورا صباح اليوم الأحد، تكشف ظهور كتل ورغاوٍ بيضاء اللون على شاطئ بورسعيد المطل على البحر الأبيض المتوسط، معبرين عن انزعاجهم منها خاصة أنها تأتي بعد أيام من ظهور لون أخضر بشواطئ المحافظة تبين لاحقا أنها تجمع مفاجئ للطحالب الخضراء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

زبد البحر

وكشف الدكتور فريد إبراهيم الدسوقى عميد كلية العلوم جامعة بورسعيد أن هذه الكتل تسمى بزبد البحر، وأن الظاهرة فى حدودها الطبيعية الآمنة.



وقال إن سبب الظاهرة يرجع إلى أن البحر يقوم بتنظيف نفسه بنفسه ومع زيادة شدة الأمواج يتم قذف بعض الرغاوي الطافية نحو رمال الشاطئ، موضحا أنه لوحظ أن زبد البحر أبيض اللون ودون رائحة دلالة على عدم وجود ملوثات ولذا فإن وجود المادة العضوية وهي الدهون ربما ترجع لأن الوقت الحالي هو موسم صيد أسماك السردين بكثرة.



ظاهرة طبيعية

وأكد الدكتور محمد إسماعيل رئيس قسم علوم البحار بالكلية أن هذه الظاهرة تحدث في جميع البحار نتيجة امتزاج شديد لما تحمله مياه البحر من شوائب ومواد عضوية وأملاح ونباتات ميتة وأسماك متعفنة ما يؤدي لتشكل رغوة خفيفة جداً،

ولكنها تمتد أحياناً لمسافة خمسين كيلومتراً، مضيفا أن هذه الكتل تتكون من تركيزات أعلى من المواد العضوية المذابة بما في ذلك البروتينات، واللجنين، والدهون.وكشف رئيس قسم علوم البحار أن زبد البحر يتكون عادةً من خليط من المواد العضوية المتحللة، بما في ذلك العوالق الحيوانية، والعوالق النباتية،

والطحالب والدياتومات والبكتيريا، والفطريات، والأوليات وحتات النباتات الوعائية، ولكن تختلف كل حالة من زبد البحر في محتوياتها الدقيقة، مشيرا إلى أنه في بعض المناطق، وجد أن زبد البحر يتكون أساسًا من البروتين، ومهيمنًا في كل من الزبد الجديد والقديم، بالإضافة إلى الليبيدات والكربوهيدرات.



وقال إن هناك أيضًا تفاوتات موسمية في تكوين زبد البحر، فهناك وجود موسمي لحبوب اللقاح في بعض المناطق، يمكنه تغيير كيمياء زبد البحر، رغم أن الزبد ليس سامًا بطبيعته مؤكدا أنه يمكن أن يحتوي على تركيزات عالية من الملوثات التي قد تتضمن مركبات بترولية ومبيدات آفات ومبيدات الأعشاب.

ظاهرة أزعجت المصريين

وكان شاطئ بورسعيد قد شهد الأسبوع الماضي أيضا ظاهرة غريبة أزعجت المرتادين والمصطافين حيث تحولت مياه البحر إلى اللون الأخضر مسببة قلقا كبيرا.وكشفت كلية العلوم بجامعة بورسعيد سبب الظاهرة، وأكدت أن هذه العوامل مستمرة منذ الأيام الماضية وهو ما أدى إلى وصول تلك التجمعات الخضراء من الطحالب إلى الشريط الساحلي بعرض بضعة أمتار تتراوح ما بين من 5 إلى 20 مترا، مؤكدة أن مساحة تلك التجمعات تتفاوت باختلاف شدة التيارات البحرية وحدة الأمواج وطبيعة وعمق المنطقة.

أفادت الكلية بأنه تم لاحظ أيضًا أن أمواج البحر تقذف هذه الطحالب على رمال الشاطئ، ومن ثم تتعرض للجفاف والموت تدريجيًا. وأكدت أنه مع مرور الوقت، ستختفي هذه الطحالب تدريجيًا نظرًا لعدم ملائمة الظروف الشاطئية وزيادة حرارة المياه، والتي تجعلها غير قابلة للعيش. ويقوم البحر بإلقاء هذه الطحالب العالقة بأمواجه."