انت الان تتابع خبر العد التنازلي بدأ فودعوا اولادكم وصلوا صلواتكم الاخيرة.. ميشال حايك ينادي النداء الاخير وينهمر بالدموع ماسيحدث في هذه الدول العربية لا يتحمله بشر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصبح ميشال حايك محل اهتمام كبير بعد أن صدقت نبوءته الأخيرة بحدوث زلزال في المغرب، وأصبح الجميع ينتظرون توقعاته بشغف، وقد أصدر الفلكي اللبناني الشهير ميشال حايك مجموعة جديدة من التوقعات المثيرة للجدل حول الزلازل.

وفيما يتعلق بالزلازل والهزات الأرضية، توقع ميشال حايك خلال مقابلة في برنامج "كتير هلقد" ما يلي: سنشهد هزات أرضية على خطوط جديدة. كما توقع حايك تغير المعادلات المرتبطة بالزلازل، وأن الحديث عن "تنفس الأرض" بعد زلزال تركيا مجرد كلام، وهذا يعتبر جرس إنذار.

أشار حايك أيضًا إلى أننا سنشهد هزات في البر والبحر في منطقتنا، وبعضها لن يشبه ما حدث في السابق وستكون لها تأثيرات أكبر، وستؤثر على أماكن بعيدة وستكون قوة ارتداد الهزات عالية، وستحدث هزات صغيرة تؤثر بشكل كبير. كما توقع حايك حدوث 31 هزة أرضية في المنطقة، بالإضافة إلى ما يسمى "هزة في أفق العالم الهولندي الشخصي".

وتنبأ حايك بظواهر طبيعية غريبة مثل ظهور نوع جديد من الشتاء الذي لم نشهده من قبل لفترة طويلة، وتساقط الثلوج والحجارة، والفيضانات، والكسوف والخسوف المتسارعة، وسقوط أجسام من الفضاء.