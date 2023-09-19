انت الأن تتابع خبر صوّرنا في غرف نومنا .. فتاة مراهقة تفضح تصرفات عنتيل المقطم الشهير أمام النيابة العامة وقرار القاضي صدم الملايين!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات مع مالك شقة مفروشة بمنطقة المقطم، لإتهامه بتصوير الفتيات المغتربات في الغرف والحمام بشقته وابتزازهن بمقاطع الفيديو والصور.



تدخلت النيابة العامة في القاهرة للتحقيق في قضية ابتزاز الفتيات المغتربات من قبل مالك شقة مفروشة في منطقة المقطم. وتعود القصة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من فتاة مغتربة تتهم مالك الشقة بابتزازها، بعدما أرسل لها صورًا للشقة وطلب منها مبلغًا كبيرًا من المال أو إقامة علاقة معه.

وقد أدلىت الفتاة المجني عليها بأقوالها أمام النيابة العامة في القاهرة، حيث أكدت أن مالك الشقة تواصل معها عبر تطبيق محادثة وطلب منها مبلغًا ماليًا كبيرًا مقابل عدم فضحها أو إقامة علاقة معه. وقد قامت الفتاة بتوثيق المحادثة وتقديمها للمباحث.



وأضافت فتاة المقطم المغتربة أنها اكتشفت وجود كاميرات سرية في الحمام وغرف النوم بالشقة، حيث كانت تستأجر الشقة مع بعض الفتيات المغتربات. وقد صدمت عندما اكتشفت أن مالك الشقة يقوم بتصوير الفتيات وابتزازهن بالفيديوهات والصور مقابل الحصول على المال أو إقامة علاقة معهم.



وقد اعترف مالك الشقة بذلك أمام النيابة العامة في القاهرة، حيث أقر بأنه قام بوضع كاميرات سرية في الحمام وغرف النوم لتصوير الفتيات المغتربات. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم لمحاكمته ومحاسبته على أفعاله الغير قانونية.

أكد المتهم أنه يمتلك شقة في منطقة المقطم، وكان يقوم بتأجيرها مفروشة للفتيات المغتربات من الطالبات والموظفات. وقد قام بتركيب كاميرات سرية لتصويرهم.

أعترف المتهم بأنه تمكن من تصوير 30 فتاة بمقاطع فيديو وصور، وقام بإرسال رسائل ابتزاز للفتاة المجني عليها. طالب منها مبلغ مالي أو إقامة علاقة معه مقابل عدم نشر الفيديوهات والصور الخاصة بها. ولكنها رفضت ذلك، وبعد ذلك تم القبض عليه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من فتاة عربية تفيد بأن مالك الشقة التي تسكن فيها يقوم بابتزازها بمقاطع فيديو وصور. وتم تركيب كاميرات سرية في الغرف والحمام. تم طلب مساعدة الفتاة للقبض على المتهم وتبين أن الشقة تأجيرها للفتيات المغتربات وأن المتهم يستخدم الكاميرات لمراقبتهن وابتزازهن للحصول على مبالغ مالية أو إقامة علاقة معهم.