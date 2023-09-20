انت الأن تتابع خبر سعودي يدخل مطعم في الرياض لتناول "كبسة اللحم ".. وعندما قدم العامل الوجبة كانت المفاجأة الصادمة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض مواطن سعودي لصدمة غير متوقعة أثناء تناوله وجبة الكبسة الشهيرة في أحد المطاعم بمدينة الرياض.

ووثق المواطن مقطع فيديو يظهر وجبة "كبسة لحم" التي طلبها من أحد المطاعم، وقد أبدى شكوكه في شكل ومصدر اللحم.

ظهر في الفيديو المتداول طبق كبير من "كبسة اللحم"، وعلى ما يبدو كانت قطع اللحم قديمة وغير مألوفة.

نصح المواطن بعدم تناول الطعام خارج المنزل، مشيراً إلى أنه طلب وجبة "كبسة لحم" من مطعم على أحد الطرق، ولكنه تفاجأ بشكل غريب للحم ولم يكن يعلم عن مصدره.

اشتهرت الكبسة في السعودية بأنها طبق يحتوي على أرز ولحم أو دجاج، وهي الوجبة الأكثر شهرة وتفضيلاً بين سكان المملكة.