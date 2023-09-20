انت الان تتابع خبر فرض رسوم كبيرة جديدة.. ماسك يفكر في اتخاذ إجراء صادم غير متوقع قد يثير غضب جميع مستخدمي منصة إكس!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ناقش رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، خططه الخاصة بمنصة تويتر، والتي تسمى الآن X، خلال محادثة تم بثها مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ماسك خلال حديثه لشبكة cnbc: "ننتقل الآن لدراسة الحصول على مبلغ صغير بشكل شهري من جميع الحسابات، مقابل استخدام المنصة، من أجل مكافحة جيوش ضخمة من الروبوتات التي تهاجم المنصة على مدار اليوم".

وتابع: "وجود نظام للدفع وإعطاء الأولوية لمنشورات المستخدمين المميزين سيساعد في تقليل تأثير الروبوتات، لأن الروبوت يكلف جزءًا صغيرًا من بنس واحد، فلنعتبره عُشر بنس واحد، ولكن حتى لو كان عليه دفع بضعة دولارات أو شيء من هذا القبيل، أي مبلغ بسيط، فإن التكلفة الفعلية للروبوتات مرتفعة جدًا".ولم يذكر ماسك تكلفة الخطة الجديدة لمستخدمي منصة X، أو ما هي الميزات الأخرى التي سيتم أو لا يتم تضمينها مع الدفع عند المستوى الأدنى.



وخلال البث المباشر، كشف ماسك أيضًا عن بعض المقاييس الجديدة لمنصة X، قائلًا إن لديها الآن 550 مليون "مستخدم شهريًا"، الذين يولدون 100 مليون إلى 200 مليون مشاركة يوميًا.