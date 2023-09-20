هدية من السماء وكنز رباني.. هذا الطعام يقوي الذاكرة ويغذي المخ ويحسن بنية الدماغ ويرجع الشايب شباب في العشرينات!

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الرياض - روايدا بن عباس - يفقد الجسم الكثير من قوّته ونشاطه وتضعف قدراته الدماغية مع التقدم في السن، ولذلك يُنصح باتباع بعض النصائح للوقاية من الأمراض ولتحسين نوعية الحياة لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السنّ.

يكشف خبير التغذية الروسي الدكتور ميخائيل غينزبورغ عن النظام الغذائي الصحي الذي يساعد في تقليل مخاطر الإعاقة والمرض والشيخوخة، مؤكداً أن تناول بعض الأغذية بعد سنّ الخمسين قد يؤخر شيخوخة الدماغ مثل الأسماك البحرية الدهنية.

ويؤكد الخبير الروسي أن تناول الأسماك مثل سمك السلمون أو الماكريل 3- 4 مرات في الأسبوع ضروري لعمل الجهاز العصبي المركزي، لأن هذه الأسماك مصدر رئيس لأحماض أوميغا 3 الدهنية غير المشبعة المهمة لأغشية الخلايا، كما أنها مصدر مهم للفيتامين D.

وحذّر الدكتور غينزبورغ من الالتهابات واضطراب عمل الأمعاء، لأنها تعرقل وظائف الدماغ وتسرّع شيخوخته بعد سنّ الخمسين، وتزيد من احتمال الإصابة بالاكتئاب، مشدداً على ضرورة تناول منتجات الألبان والحبوب لأنها تحسّن عملية الهضم.

وينصح الخبير الروسي بتناول منتجات الألبان مرة في اليوم، ومنتجات غنية بالألياف الغذائية مثل خبز الحبوب الكاملة، والحنطة السوداء والشوفان.

وشدّد على ضرورة أن يحصل الإنسان بعد سنّ الخمسين على مركّبات الفلافونويد ومجموعة الفيتامين B الموجودة في الثمار والخضار الورقية الخضراء والفواكه.

تُنصح خلال هذه المرحلة العمرية بتناول البطاطا الحلوة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والبيتا كاروتين والعديد من المواد الكيماوية النباتية الأخرى والعناصر الغذائية الحيوية التي تعمل كمضاد للشيخوخة وتقلّل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر.

هناك أيضاً الشوفان المفيد لعلاج مشاكل الإمساك وخفض مستويات الغلوكوز وضغط الدم.