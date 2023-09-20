انت الان تتابع خبر دعت الفتيات القطريات لممارسة هذا الشيء المخجل .. ترحيل بلوجر سورية شهيرة من قطر بعد نشرها لمقاطع فاضحة لا يمكن احتمالها! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أقدمت السلطات القطرية على ترحيل مقيمة سورية بعد أن قامت بتصوير مقاطع فيديو استفزازية وإساءة للمواطنين القطريين وعادات وتقاليد البلاد. تُدعى هذه المقيمة باسم "بيان" وهي أم لطفلين. تم اتخاذ هذا القرار بسبب انتقادها لوضع المقيمين ومطالبتها بتحسين ظروفهم بنفس الطريقة التي يتم بها ذلك مع القطريين.

في أحد مقاطع الفيديو، ظهرت المقيمة المبعدة وهي تقود سيارة فاخرة وتبدو في أناقة متناهية ومكياج مفرط. وتم سؤالها عن سيارة أحلامها، فأجابت بأنها بالفعل تمتلكها. وعندما سئلت عن من قدمها لها، أجابت بنبرة غنج بأنها هدية من والدها.

في مقطع فيديو آخر، ظهرت المقيمة وهي تبكي وتقول إنها تم ترحيلها بدون سبب وبدون سابق إنذار أو تحقيق. وأضافت أنها تلقت اتصالًا من قسم الجرائم الإلكترونية يطلب منها الحضور للتوقيع والعودة في غضون 10 دقائق. وبعد ذلك، تم احتجازها في مطار حمد للتحقيق بسبب شهرتها وتصويرها لمقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتدعي المقيمة أنها "لم تفعل أي شيء مثلها مثل أي فتاة تصور وتنشر مقاطع على منصات التواصل الاجتماعي"، وأكدت أنها تمت ترحيلها بشكل غير عادل. وأضافت أنها تلقت تذكرة العودة وأخبروها بالرحيل.

ونشر حسن شاكوش مقطع فيديو لطليقته ريم طارق عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

أكدت الممثلة المصرية نيللي كريم أنها تلقت جميع مستحقاتها من المطرب حسن شاكوش، وأن ما حدث بينهما لم يكن إلا سوء تفاهم.

وأشادت نيللي بحسن شاكوش، وصفته بأنه رجل كويس ومحترم، وأكدت أنها تحترمه وتقدره، وأن أي شخص يتحدث عنه بشكل سلبي فإنه ليس له أي أساس للحديث، سواء كان ذلك من أهله أو من أهلها أو من معارفهم المشتركة.

وأضافت نيللي أنها تعتبر حسن شاكوش جزءًا من عائلتها، وأنها تحترم حقوقهم وتقدرهم، وأنها تؤمن بمبدأ القسمة والنصيب في الحياة.

من جانبه، رد حسن شاكوش على تصريحات نيللي كريم، موضحًا أن الخلافات التي حدثت بينهما أثرت عليه نفسيًا وعلى عائلته، وكانت أحاديثها تجرحه.

ومع ذلك، قبل حسن اعتذار نيللي، مؤكدًا أنه لا يملك أي مشكلة معها وأنه يحترمها كفنانة وشخصية عامة.