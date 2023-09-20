انت الان تتابع خبر الحزن يشتد على دولة قطر والفرح في السعودية.. مصير مؤلم للإعلامي الشهير فيصل القاسم وقناة الجزيرة تعلن الحداد!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ذكر موقع قطر توداي أن الشرطة ألقت القبض على المذيع الشهير في قناة الجزيرة، فيصل القاسم، بسبب انتقاده لعدم تغطية القناة لإقالة رئيس الوزراء القطري. وقد تسبب هذا الانتقاد في حرج للقناة ولقطر نفسها.

تم تداول خبر اعتقال فيصل القاسم بواسطة عدد من المواقع الإخبارية العربية، مستشهدين بموقع قطر توداي الذي زعم أيضا أن القناة قامت بوقف فيصل القاسم عن العمل بناءً على أوامر عليا.

قام محرر موقع بوابة الخليج بالتحقق من صحة الخبر وتبين أنه اشاعة قديمة تم تداولها قبل عامين، وذلك عندما قام أمير قطر بتعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء.

فيصل القاسم هو إعلامي سوري بريطاني الجنسية، ولد في عام 1961. يعمل ككاتب ناشط ومقدم لعدة برامج على قناة الجزيرة، واشتهر ببرنامجه الحواري الاتجاه المعاكس الذي أثار الجدل.

يجدر بالذكر أن فيصل القاسم هو الأخ الشقيق للفنان مجد القاسم.

ديانة فيصل القاسم

في عام 2001، تم سؤال فيصل القاسم عن إيمانه وأجاب بأنه دروز، ولكن في السنوات الأخيرة (منذ عام 2019) ظهر فيصل القاسم بتوجه إسلامي نوعًا ما، مما جعل الكثير من الناس يعتقدون أنه تحول للإسلام.