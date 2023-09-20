انت الان تتابع خبر ممنوع دخول المراهقات.. شابة سعودية وضعت زيت الزيتون البكر على هذه المنطقة من جسدها في ليلة الزفاف وبعد 10 دقائق حدثتالمفاجأة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت سيدة سعودية عن تجربتها الرائعة مع زيت الزيتون في ليلة الدخلة، حيث كانت تعاني من مشاكل في الجسم مثل الخلايا الميتة في الوجه وخشونة بعض المناطق. قبل زفافها، قررت استخدام زيت الزيتون ولاحظت تحسنًا كبيرًا في بشرتها. أصبحت بشرتها ناعمة ورطبة وخالية من العيوب.

في رسالة أرسلتها إلى أحد المواقع الاستشارية، أوضحت السيدة السعودية كيف ساعدها زيت الزيتون قبل الزفاف على تنعيم وترطيب جسمها والتخلص من الخلايا الميتة في الجلد التي كانت تسبب لها القلق والازعاج.

يتميز زيت الزيتون عن مرطبات البشرة الأخرى بقدرته على اختراق الجلد والحفاظ على رطوبته وجعله ناعمًا ونضرًا. للحصول على أفضل النتائج، يُفضل استخدام زيت الزيتون البكر النقي الممتاز الذي يحتوي على جميع العناصر المفيدة للبشرة.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك استخدام زيت الزيتون للعناية ببشرتك:

- يجب أن تعلمي أن البشرة قد لا تمتص زيت الزيتون بسرعة، ولكن فوائده ستستمر لفترة طويلة.



هناك العديد من الفوائد المذهلة لزيت الزيتون للبشرة. يعتبر زيت الزيتون مرطبًا طبيعيًا ومضادًا للأكسدة ومضادًا للالتهابات، مما يجعله مثاليًا للعناية بالبشرة. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك استخدامها للاستفادة من فوائد زيت الزيتون لبشرتك:

• يفضل المواظبة على استخدام زيت الزيتون بشكل يومي. يمكنك دهن البشرة بزيت الزيتون بعد الاستحمام أو غسل الوجه بالماء الدافئ. يعمل زيت الزيتون على ترطيب البشرة ومنحها مظهرًا صحيًا.

• من الأفضل دهن الجلد وهو رطب بالماء، وهذا سيخفف من شعورك بالانزعاج من دسامة زيت الزيتون. كما يمكنك أن تخلطي القليل من عصير الليمون مع زيت الزيتون؛ هذا سيعطيك فائدة أكثر ويمنحك شعورًا منعشًا.

• استبدلي مرطبات البشرة بزيت الزيتون. يمكنك دهن الجلد الجاف على أي جزء من جسمك مثل الوجه والمرفقين والقدمين.

• يمكنك إضافة زيت الزيتون إلى العديد من الوصفات الطبيعية التي تستخدمينها كقناع للوجه. من الخلطات المفيدة مزيج الشعير مع الماء وزيت الزيتون البكر الممتاز، ومزيج السكر مع زيت الزيتون؛ هذا القناع من أفضل المرطبات.

• استبدلي كريم الليل بهذا الخليط: اخلطي الخل مع الماء بنسب متساوية، ثم ضعي فوقهما بضع قطرات من زيت الزيتون. تحتوي هذه الخلطة على العديد من الفوائد، فزيت الزيتون يرطب الجلد وأنت نائمة، أما الخل فيعمل على تفتيح البشرة وتقشيرها، كما يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تبطئ من ظهور علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

• يمكن استخدام زيت الزيتون كبديل لمرطب الشفاه ومرطب للشعر والأظافر.

• أظهرت بعض البحوث أن دهن الجلد بزيت الزيتون بعد التعرض لأشعة الشمس قد يساعد في التقليل من الأضرار الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس.

• قد تساهم المداومة على الدهن الجلد بزيت الزيتون في علاج بعض الأمراض الجلدية التي تصيب البشرة مثل الأكزيما والصدفية.

• إن إضافة فيتامين (هـ) لزيت الزيتون قبل استخدامه على الجلد يجعله فائدته توازي جميع المنتجات الموجودة في الأسواق للعناية بالبشرة.

إذا كانت بشرتك جافة ومتقشرة، يمكنك استخدام زيت الزيتون لتقشير البشرة وترطيبها. قومي بخلط زيت الزيتون مع ملح البحر واستخدميه لفرك المنطقة المتقشرة وتدليكها للتخلص من الجلد الميت وللحصول على بشرة صحية ونضرة. يمكنك أيضًا إضافة بضعة ملاعق من زيت الزيتون وقليل من زيت اللافندر الأساسي إلى ماء الاستحمام للاسترخاء وترطيب الجسم بأكمله.

زيت الزيتون مفيد جدًا للأظافر والمنطقة الجافة المحيطة بها. يمكنك استخدام زيت الزيتون لفرك الجلد المحيط بالظفر لترطيبه وتغذيته.

بدلاً من استخدام مزيل ماكياج العيون، يمكنك استخدام قطرة أو اثنتين من زيت الزيتون النقي على قطعة صغيرة من القطن لإزالة الماكياج من منطقة العين. هذا لن يسبب التهيج في المنطقة الحساسة حول العين وسيعمل على تنعيم البشرة ومنع ظهور التجاعيد.

يمكنك استخدام زيت الزيتون لتحضير مقشرات طبيعية للبشرة قبل حفل الزفاف. قومي بمزج 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز مع ملعقتين كبيرتين من العسل ونصف كوب من السكر. استخدمي هذا المقشر مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع، اعتمادًا على حساسية بشرتك. هذا المقشر مثالي للوجه حيث يزيل الخلايا الميتة ويعيد ترطيب البشرة وتنعيمها في نفس الوقت.

يمكنك استخدام خليط من الحليب وزيت الزيتون للعناية باليدين والقدمين. قومي بمزج الحليب مع بضع قطرات من زيت الزيتون البكر الممتاز في وعاء من الماء الدافئ. انقعي يديك وقدميك في الوعاء قبل جلسة المانيكور والبيديكور.

يعتبر الحليب مرطبًا طبيعيًا للبشرة وله تأثير فعال عليها، في حين يعمل زيت الزيتون على تنعيم ملمسها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام زيت الزيتون والملح الخشن لتقشير الجسم.

جربي مقشر الملح عن طريق مزج كوب من الملح البحري الخشن مع كوب من زيت الزيتون البكر الممتاز، ثم أضيفي بضع قطرات من زيت عطري إلى المزيج.

يمكنك أيضًا إضافة بشر البرتقال أو الليمون إلى الخليط لإعطائه رائحة زكية مفعمة بعبق الحمضيات.

بالإمكان استبدال الملح بالسكر في هذا المقشر المثالي للبشرة قبل الذهاب إلى الشاطئ أو أي جلسة تسمير.

بالنسبة للعناية بالشعر، يمكنك استخدام زيت الزيتون لتحقيق نعومة الشعر والتخلص من القشرة.

قومي بغسل شعرك بالشامبو ثم دلكيه بخليط متساوي من زيت الزيتون والماء واتركيه على الشعر لمدة 5 دقائق. بعد ذلك، اغسلي شعرك بالشامبو والماء. ستلاحظين أن شعرك سيكتسب لمعانًا صحيًا وقوة.

من الأفضل أيضًا أن تستبدلي المنتجات الصناعية التي تستخدمينها في حمام الزيت ببضع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. فهو يساعد أيضًا في علاج قشرة الرأس التي يعاني منها الكثيرون.