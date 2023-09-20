انت الان تتابع خبر وداعٌ مؤثر ولحظة اجتماعية: هاني رمزي وهند صبري يحضران عزاء الراحل أشرف مصيلحي! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وصل عدد من النجوم والمخرجين والمنتجين إلى مسجد المشير طنطاوى لتقديم العزاء للمخرجة منال الصيفي في زوجها الراحل أشرف مصيلحي. حضر العزاء كل من النجوم هاني رمزى وهند صبرى والمخرجان أحمد نور وخالد جلال والمنتج جابي خورى والمخرج شادى علي. ووصل منذ قليل أيضاً كل من أمير كرارة ومحمد جمعة ودينا فؤاد وتامر فرج وفتحي اسماعيل ومادلين طبر ومصطفى أحمد والمهندس إبراهيم صابر ناىب محافظ القاهرة وعدد من أقارب وأصدقاء المخرجة منال الصيفي زوجة الراحل اشرف مصيلحي.

وكانت المخرجة منال الصيفي وأسرة الراحل الفنان اشرف مصيلحي قد بدأوا في تلقي العزاء بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة.

توفى الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع المرض. وقد كان من أهم نجوم السينما والدراما المصرية واستطاع أن يصنع اسمه خلال فترة قصيرة من خلال العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية. واشتهر بدور الضابط في الكثير من أعماله مثل فيلم "تيتو" و"خالتى فرنسا"، ومسلسل "كلبش" وغيرها.

ظهرت موهبة أشرف مصيلحي التمثيلية منذ طفولته، إلا أن انطلاقة مسيرته الفنية تأخرت حتى عمر الـ 26 عاماً، فعمل في البداية بدور العرض السينمائية التابعة لشركة أفلام مصر العالمية حتى حصل على أول أعماله السينمائية. وسرعان ما استطاع أشرف مصيلحي إثبات موهبته وحضوره القوي في السينما والتلفزيون المصري، حتى أن اعمال بلغت أكثر من 70 عمل بين السينما والتليفزيون والمسرح.

كانت بداية أشرف مصيلحي في السينما عام 2000، حيث شارك في فيلم "بونو بونو" بطولة النجمة نادية الجندي، وتوالت مشاركته في السينما في الكثير من أعماله منها، الأبواب المغلقة، راندفو، جواز بقرار جمهورى، أسرار البنات، سحر العيون، أول مرة تحب يا قلب، خالتى فرنسا، تيتو، الحياة منتهى اللذة، وش اجرام، العيال هربت، الجزيرة، شارع 18، السفاح، وكانت اخر أفلامه هو فيلم "هروب مفاجئ" من بطولته عام 2017.

ولم يقتصر نجاح الفنان اشرف مصيلحي في السينما فقط، بل نجح أيضا في المسلسلات التليفيونية، حيث قدم، فريسكا، قضية راى عام، في ايد أمينة، تاجر السعادة، الباطنية، وادى الملوك، سمارة، نونة المأذونة، بالشمع الأحمر، ابن موت، نقطة ضعف، الصياد، لمعى القط، عوالم خفية، طاقة نور، كلبش 3، ولد الغلابة، وكانت اخر أعماله في الدراما مسلسل "جمال الحريم".