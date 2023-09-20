انت الان تتابع خبر يضع سره في أضعف خلقه.. مشروب أحمر يخفض مستويات السكر في الدم خلال "15 دقيقة"والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عادة ما تكون عصائر الفاكهة ممنوعة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، لأنها ترفع مستويات السكر في الدم. ولكن دراسة حديثة كشفت أن هناك استثناء واحد قد يعمل على انخفاض مستويات السكر في الدم.

وفقًا لتقرير نشره موقع "إكسبرس"، قامت دراسة بالتحقيق في آثار تناول جرعة واحدة من عصير الرمان بسعة ثمانية أونصات على مستويات السكر في الدم.

وجمع الباحثون 21 فردًا يتمتعون بوزن صحي وطبيعي، وتم إخبارهم بشكل عشوائي بشرب الماء وعصير الرمان ومشروب قائم على الماء لمطابقة محتوى السكر في عصير الرمان.

وبينما لم يؤثر شرب الماء على مستويات السكر في الدم لدى أي مشارك، أظهر عصير الرمان نتائج واعدة وانخفاضًا في غلوكوز الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الأنسولين في الدم أثناء الصيام خلال 15 دقيقة.

ووجدت الدراسة أن المكونات الموجودة في عصير الرمان قد تساهم في تنظيم عملية التمثيل الغذائي للغلوكوز لدى البشر.

يحتوي الرمان على نسبة عالية من الأنثوسيانين، وهي أصباغ تعطي العصير لونه المميز، وتعد غنية بمضادات الأكسدة.

يحتوي الرمان على نسبة عالية من الأنثوسيانين، وهي أصباغ تعطي العصير لونه المميز. وتعتبر هذه الأصباغ مضادات أكسدة قوية، والتي تعمل على مكافحة الجذور الحرة في الجسم وتحمي الخلايا من التلف. وبالتالي، يمكن أن يكون شرب عصير الرمان مفيدًا للحفاظ على صحة الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، هناك نظرية تشير إلى أن مضادات الأكسدة في الرمان قادرة على الارتباط بالسكر وتمنعه من الارتفاع الكبير في مستويات الأنسولين في الدم. وهذا يعني أن شرب عصير الرمان يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في تنظيم مستويات السكر في الدم، مثل مرضى السكري.

وعلى الرغم من أن الآليات الدقيقة التي تؤدي إلى تأثير عصير الرمان على مستويات السكر في الدم ليست واضحة تمامًا، إلا أن هناك المزيد من الأبحاث التي تدعم فوائده. وبالتالي، يمكن القول إن شرب عصير الرمان بانتظام يمكن أن يكون جزءًا من نمط حياة صحي ومتوازن.