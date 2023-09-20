انت الان تتابع خبر مذكور في القرآن الكريم.. طبيب سعودي يحذر من طعام شهير يرفع مستوى السكر في الدم بشكل خطير (سم قاتل) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذر خبير العقاقير الطبية في المملكة العربية السعودية، الدكتور جابر القحطاني، مرضى السكري من تناول العسل وأشار إلى المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب تناوله.

وتحدث الدكتور جابر القحطاني عن أنواع العسل التي يمكن أن تكون أفضل لمرضى السكري، وأكد أن العسل الأصلي هو الأفضل والذي يذكر في القرآن الكريم، ولكنه للأسف ليس مناسبًا لمرضى السكري.

وأوضح الدكتور جابر القحطاني قائلاً: "هناك مواد أخرى أكثر خطورة على مرضى السكري من العسل، مثل المانجا والعنب والتين والموز والبطيخ".

وأشار الدكتور جابر القحطاني إلى أن هناك فواكه بنسبة سكر أقل مثل البرتقال واليوسفي والتفاح، وأن سكرها يكون سكر فواكه وأقل خطورة من الفواكه المذكورة سابقًا.