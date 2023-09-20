انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تطلق نشرة توقعات تخطت بها المعقول والجمهور غاضب من جرأتها!.. ما سيحدث في الايام القادمة يتساقط من هوله شعر الرأس.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف عن توقعات جديدة أثارت الرعب في الوسط. وعبرت عن قلقها على لبنان وعدم استبعاد حدوث مواجهات قريبة في الشارع. وأعربت عن تخوفها من وجود خضة أمنية وحدوث أحداث أمنية وفوضى وشغب. كما توقعت عودة شبح الاغتيالات في لبنان والدول العربية والأجنبية.

وأكدت ليلى عبد اللطيف أن التطورات والأحداث العربية القادمة ستشكل خطراً كبيراً على العلاقات في عدة دول عربية، وسوف تخلق أجواءً من التوتر والقلق. وتوقعت أيضاً زيارة مفاجئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لسوريا ولقاءه بالرئيس بشار الأسد، مما سيشكل تطوراً في العلاقات العربية والخليجية.

وحذرت ليلى عبد اللطيف من حالة الغليان والقلق التي ستشهدها العالم في المرحلة القادمة، بسبب كارثة كبيرة ستضرب دولًا في أفريقيا والهند والصين. وأشارت إلى أن بريطانيا ستكون في قلب الأحداث المقلقة وستطلق تحذيرات لدول أوروبية، وهذه الدول تستعد لمواجهة الحدث.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أننا سنشهد مشاهد للكوارث الطبيعية التي يسببها البحر في عدة مناطق ساحلية حول العالم، وسيخطف الموت الآلاف جراء التسونامي.