شاهد مقطع فيديو مؤلم.. متطوع ليبي ينتشل جثّة ليكتشف أنها لوالده.. لن تصدق رد فعله التي ابكت الحجر!!

انت الان تتابع خبر اتفرج مقطع فيديو مؤلم.. متطوع ليبي ينتشل جثّة ليكتشف أنها لوالده.. لن تصدق رد فعله التي ابكت الحجر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في قصة مؤلمة وقاسية، قام متطوع ليبي بالانضمام إلى فريق الإنقاذ لاستخراج جثة محاصرة تحت أنقاض أحد المباني، ليكتشف فيما بعد أنها جثة والده المفقود جراء الفيضانات العنيفة التي ضربت مدينة درنة في شرق ليبيا.



وفي مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فريق الإنقاذ وهم يقومون بانتشال جثة من تحت الأنقاض، وفجأة يتردد صوت البكاء والنحيب.

ووفقًا لناشري الفيديو، فإن الصراخ الذي سمعه أحد أفراد فريق الإنقاذ كان بسبب الصدمة التي عاناها بعد أن اكتشف أن الجثة التي تم العثور عليها هي جثة والده أثناء مشاركته في عمليات البحث. في هذا الوقت،

يستمر فريق الإنقاذ والمتطوعين في البحث عن آلاف المفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة وفي البحر وعلى الشواطئ، وهو مهمة قد تستغرق عدة أسابيع، في حين ينتظر الأهالي العثور على أحبائهم.



وفي هذا السياق، صرح وزير الصحة في الحكومة المدعومة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، أن وزارة الداخلية تلقت حوالي 4000 بلاغ عن أشخاص مفقودين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن اعتبار المفقودين ميتين.



وأضاف الوزير أن أحدث الإحصاءات تشير إلى أن هذه الفيضانات أسفرت عن وفاة 3338 شخصًا في المناطق المتضررة، مؤكدًا صعوبة تحديد أعداد المفقودين بسبب حجم الكارثة، خاصة في مدينة درنة.

بالإضافة إلى الخسائر البشرية المأساوية، تسببت السيول الجارفة في تدمير شامل لعدد من المناطق في شرق ليبيا، ولا سيما في مدينة درنة، حيث اختفت أحياء بأكملها وانهارت البنية التحتية بشكل لا يمكن وصفه.