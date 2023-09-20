انت الان تتابع خبر افجر شابة صدمت المذيع: "أحتاج رجل فحل في فراش النوم"!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فجرت اللبنانية "نتالي" قنبلة مدوية أمام ملايين المشاهدين، برغبتها العيش كعشيقة وليس زوجة مع رجل فحل على فراش النوم، لتشبع حاجتها الجنسية الكبيرة.

حيث قالت نتالي بكل صراحة خلال حديثها عن مواصفات الزوج الذي ترغب بالعيش معه كعشيقة: "بدي ياه رجال فحل بحياتي" لترد عليها الضيفة المقابلة: "خذي لك حصان أحسن لك".

حديث نتالي الجريء، في إحدى البرامج التي تناقش قضايا اجتماعية، للإعلامي مالك مكتبي على قناة LBC اللبنانية، حيث تم استضافتها مع أخرى من نفس البلد، لمناقشة قضية عن الأفضلية للمرأة بين الزواج أو أن تكون عشيقة لرجل متزوج.

نتالي عشيقة وتفتخر أنها تعرفت على رجل متزوج، وقبلت بالدخول معه في علاقة لتبقى عشيقته مدى الحياة، وهو ما دافعت عنه بشدة في الحلقة المثيرة للجدل.