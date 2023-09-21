انت الان تتابع خبر بيان عاجل وشديد اللهجة من ملك الأردن بسبب هذا الأمر يصدم الجميع..ما طلبه من المواطنين امر لا يصدق والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، بجهود نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في التصدي لمحاولات الاختراق على حدود وطننا.

وأشار جلالته إلى أن الأردن مستمر في التصدي لأية محاولات اختراق للحدود، وأنه سيظل يحمي أمن الوطن وسلامة المواطنين بكل قوة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الملك على أهمية حل الدولتين كأساس لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنه يجب على المجتمع الدولي العمل معاً لتحقيق السلام في المنطقة.

وأعرب جلالته عن استمرار الأردن في مسيرة التحديث، مؤكداً أن هذا التحديث سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين في الجانبين الإداري والاقتصادي.

كما أشار الملك إلى أهمية تطوير عمل الأحزاب السياسية، ودور الجامعات والشباب والمرأة في بناء مستقبل أفضل للأردن.

وأعلن جلالته أن الانتخابات العامة ستجرى العام المقبل، وأنه يجب على الجميع الاستعداد لهذه المرحلة الهامة والعمل بكل جهد لتحقيق نجاحها.

وأعرب الحضور عن ثقتهم بقدرة الأردن على تجاوز التحديات وتحقيق مستقبل أفضل تحت قيادة جلالته، وأكدوا على أهمية مساهمة الجميع في حماية الوطن والدفاع عن أمنه.

وأعرب الحضور أيضاً عن دعمهم لرؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، واستعدادهم للعمل بكل قوة لتحقيقها.