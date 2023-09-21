حزن يهز الاردنيين.. ملك الأردن يتألم بصمت.. زوجته الملكة رانيا تواجه الموت والسعودية تشعل الجدل تفاصيل مبكيه!!

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الرياض - روايدا بن عباس - مرض الملكة رانيا وكيفية الوقاية منه وعلاجه

تُعاني الملكة رانيا من مرض يُعرف بعدم انتظام ضربات القلب، وهو واحد من الأمراض النسائية الأكثر شيوعًا.

في عام 2010، تعرضت الملكة رانيا لأعراض هذا المرض خلال زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية برفقة زوجها الملك عبدالله الثاني، وتم علاجها في ذلك الوقت.

تختلف طرق علاج عدم انتظام ضربات القلب وفقًا لشدة الحالة.

إذا كانت الأعراض خفيفة، قد يوصي الطبيب بتناول أدوية معينة.

وفي حالة تطور الأعراض وتصبح خطيرة، قد يكون العلاج عبارة عن إجراء جراحي، مثل وضع أجهزة لمراقبة وتنظيم ضربات القلب.

يُمكن الوقاية من مرض الملكة رانيا عن طريق اتباع نمط حياة صحي، وذلك بتناول أطعمة مغذية وتجنب الأطعمة الدهنية والزيوت.

كما يُنصح بممارسة التمارين الرياضية التي تعزز تدفق الدم في الجسم وتحسن وظائف القلب.

عدم الانتظام في ضربات القلب هو حالة تحدث عندما يعجز القلب عن ضخ الدم بكفاءة.

قد يتسبب ذلك في زيادة سرعة ضربات القلب أو بطء شديد فيها.

إذا لم يتم علاج هذه الأعراض بشكل صحيح، فقد تزداد خطورتها ويمكن أن تؤدي إلى حدوث سكتة قلبية أو سكتة دماغية.