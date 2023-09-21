انت الأن تتابع خبر مفاجأة ملكية قوية جدًا من الملكة رانيا لعامل مطعم استقبلها بشكل حار.. وما أهدته له أذهل الصغير قبل الكبير.. (صدمة غير متوقعة) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في حادثة تعكس تواضع ورقي الملكة رانيا، زوجة الملك عبد الله الثاني، تم تداول صور توثق لقائها بمجموعة من الشباب والشابات في مقهى في العاصمة عمان.



ووفقًا للمعلومات المتداولة، قابلت الملكة رانيا العبد الله مجموعة من الشباب والشابات المتدربين ضمن منح دراسية لعام 2020 في أحد المقاهي.



خلال اللقاء، التقط مصور الملكة رانيا صورة لها مع كوب القهوة الخاص بها، والذي كتب عليه أحد العاملين عبارة "مرحبًا بملكتنا الجميلة" مع إيموجي "قلب" باللون الأحمر.

أبدت الملكة رانيا العبد الله إعجابها الشديد بالإشادة والترحيب من العامل، وعبّرت عن ذلك بطريقة لم يتوقعها الموظف.



كرد للجميل، قامت الملكة بإرسال الصورة التي التقطها مصورها الخاص، وقد قامت بتأطيرها بالتاج الملكي، وكتبت عليها بخط يدها "تحياتي جورج.. لقد جعلت يومي".



عبّر الموظف عن امتنانه لرد الملكة وهدية له، قائلاً: "إنها لفتة لطيفة من ملكتنا الجميلة التي تذكرت الشخص الذي صنع لها قهوتها".



وأضاف: "بصراحة، جعلت يومي مكتملًا.. شكرًا لك جلالة الملكة".

تشتهر الملكة رانيا العبد الله بالعديد من المواقف العفوية المصحوبة بالتواضع، حيث لا يتردد رواد وسائل التواصل الاجتماعي في نشر القصص الموثقة عن صفاتها الحميدة.



في زيارة مفاجئة ومميزة، قامت الملكة رانيا بزيارة أحد محلات الحلويات القديمة والشهيرة في منطقة وسط البلد. تم تداول مقطع فيديو يظهر الملكة وهي تدخل المحل وتسلم على صاحبه "أبو محمد" وتبادل معه الحديث حول منتجاته المميزة.



بلهجتها العامية، خاطبت الملكة رانيا صاحب المحل قائلة: "بسمع أنه جوز الهند والهريسة عندك احسن إشي". وقد أثنت الملكة على شهرة المحل وتميزه، حيث سألت صاحب المحل عن أسباب شهرته. وأجابها بأنهم من المحلات القديمة التي تتمتع بخبرة تزيد عن 60 عاما.



لاحظ الفيديو لحظة تذوق الملكة رانيا لأحد منتجات المحل المقدمة من يد "أبو محمد". وعبرت الملكة عن إعجابها الكبير بالحلوى ووصفتها بأنها "كثير طيب". وهذا يعكس تواضع الملكة وتقديرها للمحلات الصغيرة والمتواضعة في البلاد.