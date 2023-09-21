انت الان تتابع خبر عاجل ورد الان.. حيوان غريب ومفترس يظهر بفيديو صادم بين دولتي سوريا والعراق.. حاصدا ملايين المشاهدات!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ظهر فجأة وبشكل مفاجئ حيوان غريب عند الحدود السورية العراقية، وتم توثيق ظهوره في مقطع فيديو انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. حقق الفيديو أكثر من مليونين و300 ألف مشاهدة في غضون ساعات قليلة على صفحات مختلفة على فيسبوك ويوتيوب.

ومن اللاحقة تبين أن الفيديو قديم وتم تصويره قبل 4 سنوات. وقد أظهر الفيديو حيواناً مفترساً مهدداً بالانقراض من نوع الكلبيات، ويعرف باسم الذئب ذي العرف، في إحدى مزارع الأرجنتين بحسب وكالة "فرانس برس".

حقق الفيديو عشرات اللايكات والمشاركات عند نشره للمرة الأولى في 16 مارس 2019.

سبق لمصوري وكالة "فرانس برس" أن التقطوا صوراً لهذا النوع المهدد من الحيوانات في إحدى حدائق العاصمة بوينس آيرس.