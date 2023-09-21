انت الان تتابع خبر نهاية العالم بشكل رسمي.."ناسا" تحدد موعد اصطدام كويكب بالأرض قوته تعادل 22 قنبلة ذرية!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف العلماء في وكالة "ناسا" عن التوقعات بتاريخ اصطدام كويكب بالأرض بقوة تعادل 22 قنبلة ذرية، وذلك في إطار استعدادات جارية لهذا الحدث المحتمل.

تاريخ الاصطدام

يعتقد العلماء أن يوم 24 سبتمبر 2182 هو اليوم المحتمل لاصطدام الكويكب "بينو" بالأرض.

ومن المتوقع أن تصل عينات من الكويكب من مهمة OSIRIS-REx إلى الأرض في هذا الأسبوع، حيث ستهبط في صحراء يوتا في 24 سبتمبر، وفقًا لصحيفة "ميرور".

كيفية تغيير مساره

سيتم إطلاق العينات، التي توجد في كبسولة بحجم الثلاجة، إلى الأرض من مركبة الفضاء OSIRIS-REx بمجرد وصولها إلى مسافة 101388 كم (63000 ميل) من الكوكب.

ثم ستنشر المظلات لتبطئ سرعة الكبسولة إلى حوالي 18 كم (11 ميلا) في الساعة، مما يسمح لها بالهبوط بأمان في منطقة الاختبار والتدريب التابعة لوزارة الدفاع في يوتا جنوب غرب سولت ليك سيتي.

ويجب استخراج الكبسولة من الأرض في أسرع وقت ممكن لتجنب تلويث العينة ببيئة الأرض. وبالإضافة إلى المساهمة في حماية الكوكب، يمكن أن تحتوي العينات المأخوذة من "بينو" على أسرار حول أصل الحياة على الأرض.