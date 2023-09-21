انت الان تتابع خبر صدمة العمر الكبرى: رجل سعودي قرر أن يضع كاميرات سرية في غرفة نوم زوجته .. فكانت الصدمة التي جعلته ينهار فوراً!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهدت منطقة النزهة واقعة غريبة ومثيرة، حيث اكتشف مذيع خيانة زوجته من خلال الكاميرات السرية التي ثبتها في غرفة النوم بهدف حل لغز سرقة أمواله التي يضعها في الدولاب.

بدأت الواقعة عندما اكتشف المذيع "و.إ.س"، البالغ من العمر 34 عاماً، تعرضه لعدة حالات سرقة واختفاء الأموال التي يضعها في دولاب شقته، ولم يكن يعرف من السارق. لذا قرر تركيب كاميرات مراقبة في غرفة النوم وإخفائها في أماكن سرية لكشف اللص الذي يستولي على أمواله.

ولكن المفاجأة كانت عندما شاهد تسجيلات الكاميرات، حيث كان ينتظر كشف اللص الذي يقوم بسرقة أمواله بشكل مستمر. ولكنه اكتشف خيانة زوجته، حيث تم تسجيل علاقة غير شرعية بين زوجته وشخص آخر.

بعد مشاهدة التسجيلات، توجه الزوج على الفور إلى قسم شرطة النزهة وقام بتحرير محضر ضد زوجته "س.ع.ع"، وتقديم الأسطوانة التي تحتوي على تسجيلات الكاميرا. وبعد عرض الأدلة على النيابة، تم طلب ضبط وإحضار الزوجة للتحقيق معها، وطلبت أيضًا إرفاق الأسطوانة بالأوراق.