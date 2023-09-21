ملكة جمال مصر لعام 2023 سلمى الجابري تتلاعب بقلوب الشباب وتظهر بإطلالة جريئة في حوض سباحة!!

انت الان تتابع خبرملكة جمال مصر لعام 2023 سلمى الجابري تتلاعب بقلوب الشباب وتظهر بإطلالة جريئة في حوض سباحة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توجت سلمى الجابري ملكة جمال مصر للعالم 2023، وأعلنت ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتبت سلمى عبر حسابها على "إنستجرام"، معلنةً فوزها بلقب "سيدة ملكة جمال مصر للعالم 2023".

نتعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر للعالم 2023 وهي من مواليد 1999، تبلغ من العمر 24 عامًا، درست في كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية ، تعمل في مجال الإعلانات، وخاصة إعلانات الشعر والتجميل وهي إحدى ناشطات الجمال والموضة عبر السوشيال ميديا حيث يتابعها أكثر من مليون شخص، وتتميز بإطلالاتها الأنيقة من خلال ظهورها عبر حساباتها.

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جمعتهما قصة حب مع أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا منذ عام 2017 توجّت قصة الحب بالزواج السعيد وهي أم لطفلين ايميلي، زين.أحمد رمضان بيكهام

بدأ أحمد رمضان صاحب الـ 26 عامًا مشواره في قطاع الناشئين بالأهلي قبل رحيله معارًا إلى حرس الحدود موسم 2015 –

في عام 2016، عاد بيكهام مرة أخرى إلى فريق الأهلي، المعروف بالقلعة الحمراء. ومن ثم، رحل اللاعب الملقب بـ "بيكهام" مجددًا إلى فريق وادي دجلة في موسم 2018 - 2019، حيث كان على سبيل الإعارة. ولكن في صيف عام 2020، قام الأهلي بشراء عقد بيكهام نهائيًا وجلبه للفريق مرة أخرى.

ولعب بيكهام بعد ذلك على سبيل الإعارة مع فريق سموحة في موسم 2021 - 2022، قبل أن يتم بيعه نهائيًا إلى فريق سيراميكا كليوباترا في الموسم الماضي.