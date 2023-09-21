انت الان تتابع خبر فريدة سيف النصر تكشف عن مُفاجأة مثيرة صادمة: زوجها يخونها مع اعز صديقاتها في غرفة النوم.. وردة فعلها لا تصدق!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن تعرضها للخيانة الزوجية للمرة الأولى، حيث أكدت أن زوجها الوحيد انفصل عنها بسبب خيانة زوجية. وقد تحدثت فريدة عن تفاصيل هذه الخيانة، حيث قالت إن صديقتها كانت تأتي إلى منزلها وتتسلل إلى حياتها وتأخذ منها وتأخذ ما تشاء.

وتحدثت فريدة أيضًا عن قصة ارتدائها للحجاب لمدة تسعة أشهر، وأكدت أنها ارتدته رغم إيمانها به، ولكنها قررت خلعه بعد ذلك. وقد أشارت إلى أن وفاة شقيقها في سن مبكرة ورحيل والدها أثرا عليها بشكل كبير، وأن الابتعاد عن الأضواء ساهم في انتشار شائعات اعتزالها.

وأعربت فريدة عن خوفها الشديد من الموت، حيث أكدت أن شقيقها توفي عندما كان في الحادية والعشرين من عمره، وهو الأصغر بينهم. وأضافت أن زوجها انفصل عنها آنذاك بسبب ارتدائها الحجاب.



كشفت النجمة الشابة عن سبب عدم حضورها لأي جنازة، حيث صرحت قائلة: "عندما رأيت أخي وهو ينزل إلى القبر، فتح القبر أثار فيّ الرعب، أخاف من الموت، لذلك لم أحضر أي جنازة أو عزاء، ليست لأني لا أهتم، بل لأنني لا أستطيع، وأشعر بالحزن أكثر من الأشخاص الذين شاركوا في الجنازة، ولكنني لا أستطيع الذهاب".



وأضافت: "لم أكن قادرة على ترك الحجاب إلا بعد الضغوط التي تعرضت لها، وكتبوا عني أشياء لا أساس لها من الصحة، وصوروني بالطرحة كأنني أميرة عربية".