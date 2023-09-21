انت الان تتابع خبر اتفرج أجمل مذيعة أردنية تعمل في قناة العربية تنسى أنها على البث المباشر وما قامت به دون حياء أشعل غضب الخليج العربي.. (فيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت مذيعة قناة العربية الأردنية لموقف محرج للغاية أثناء البث المباشر، حيث نسيت تمامًا أن الكاميرا كانت تعمل وأن البث قد بدأ. انتشر مقطع فيديو يظهر المذيعة الأردنية الحسناء وهي تقوم بأمور غير لائقة وبدون أي خجل.

لاحظ المشاهدين الموقف الغريب والمحرج الذي وقعت فيه المذيعة، وبدأوا في تداول الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد تم تصوير المقطع من زاوية غير متوقعة وأظهر المذيعة وهي تقوم بأمور غير لائقة على الهواء مباشرة.

لم يتم الكشف عن تفاصيل أكثر حول الموقف المحرج، ولكن يبدو أن المذيعة لم تكن على دراية بأن البث قد بدأ وأن الكاميرا كانت تسجل كل ما تفعله. وقد أثارت هذه الحادثة جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن استغرابهم من تصرف المذيعة وغياب الخجل لديها.

لا توجد معلومات مؤكدة حول السبب الذي دفع المذيعة للقيام بمثل هذا السلوك، ولكن يبدو أنها كانت في حالة غير طبيعية أو أنها ارتكبت خطأً غير مقصود. ومع ذلك، فإن المشهد الذي ظهر في الفيديو لا يمكن تبريره بأي وسيلة.

قد يكون هذا الموقف المحرج درسًا للمذيعة ولجميع الأشخاص العاملين في وسائل الإعلام، بأنه يجب أن يكونوا على دراية تامة بأن الكاميرا قد تكون تسجل في أي وقت وأنه يجب أن يكونوا حذرين واحترام القوانين والأعراف المهنية.

بالنهاية، يجب أن نتعلم من هذه الحادثة ونتجنب تكرارها في المستقبل، وأن نتذكر دائمًا أننا نمثل مهنة الإعلام وأننا مسؤولون عن سلوكنا وتصرفاتنا أمام الجمهور.