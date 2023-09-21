اهربوا فورا الى بيت الله الكعبه.. خبير شهير يصعق جميع السكان ويعلق على إمكانية تعرض السعواهربوا فورا الى بيت الله الكعبه.. خبير شهير يصعق جميع السكان ويعلق على إمكانية تعرض السعودية لزلزال ناسف ويحدد المناطق الأكثر عرضة لحدوثه في المملكة!!دية لزلزال ناسف ويحدد المناطق الأكثر عرضة لحدوثه في المملكة!!

انت الان تتابع خبر اهربوا فورا الى بيت الله الكعبه.. خبير شهير يصعق جميع السكان ويعلق على إمكانية تعرض السعودية لزلزال ناسف ويحدد المناطق الأكثر عرضة لحدوثه في المملكة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أوضح العمري أن تأثير الزلزال في المنطقة كان أقل بسبب حدوثه في منطقة مائية في خليج العقبة، وعلى الرغم من ذلك تأثرت منطقة تبوك وانهدم جمرك الدرة وتضررت مناطق أخرى كثيرة في المنطقة.

وأضاف أن آخر زلزال وقع في المملكة كان في المنطقة الجنوبية الغربية في عام 1982، وكان زلزال اليمن الذي أودى بحياة 3 آلاف شخص في شمال اليمن.

وختم العمري بالقول إن وسط المملكة بعيد عن مناطق الزلازل، وكذلك منطقة شرق المملكة، ولكن بسبب قربها من مناطق تصادم الصفيحتين العربية والإيرانية، يشعر سكان الدمام والخبر بالزلازل نتيجة لتصادم الصفيحتين.

وأخيراً، أشار العمري إلى بعض الزلازل التي وقعت في المملكة، حيث كان أقوى زلزال في تاريخ المملكة في عام 1710 وأدى إلى انهيار الركن اليماني في الكعبة المشرفة.تعتبر المملكة العربية السعودية من المناطق المعرضة لحدوث الزلازل، وشهدت عدة زلازل خلال السنوات الماضية. وفيما يلي بعض الزلازل البارزة التي وقعت في المملكة:

في عام 1994، وقع زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وكان من النوع المتوسط. وفي العام التالي، وقع زلزال العقبة بشدة 7.1 درجات، وتسبب في العديد من الأضرار في منطقة تبوك ومركز البدع.

في عام 2005، تعرضت منطقة العتيبة شمال مكة المكرمة لزلزال بقوة 1.7 درجة على مقياس ريختر. ورغم ضعف قوته، إلا أنه تسبب في انهيارات صخرية محدودة. وفي عام 2009، وقع زلزال في منطقة حرة الشاقة شمال شرق مدينة ينبع بقوة حوالي 5.4 درجات. وأحدث هذا الزلزال أضراراً مدمرة لبعض المباني في منطقة العيص التي تبعد حوالي 40 كم عن مركز الزلزال.

وفي عام 2014، وقع زلزال في جازان جنوب غرب المملكة بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر. وفي العام التالي، وقع زلزال في تبوك بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، ولم يتسبب في أي أضرار مدمرة.

وفي عام 2016، حدثت هزة أرضية في منطقة تبوك بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، وشعر بها سكان منطقة حقل والبدع ومركز بئر بن هرماس ومنطقة خليج العقبة.

تعود أسباب حدوث الزلازل في المملكة العربية السعودية إلى عدة عوامل، بما في ذلك شق الأنفاق في المناطق الجبلية بمنطقة مكة المكرمة، والتي تؤدي إلى حدوث تخلخلات في طبقات القشرة الأرضية، مما يساعد على شعور الناس بقوة الزلزال عند حدوثه.

تعتبر منطقة مكة المكرمة من الأماكن المعروفة بتعرضها للزلازل بشكل دوري، وذلك بسبب قربها من البحر الأحمر الذي يحتوي على ثمانية صدوع تسبب في حدوث الزلازل. ولكن بسبب ضعف قوة الزلازل، فإنها في بعض الأحيان لا يشعر بها السكان.

توجد في المنطقة ثلاثة صدوع قديمة، منها صدع الدام الذي يمتد بين جدة ومكة المكرمة. وتساعد هذه الصدوع على انتشار الموجات الزلزالية وشعور السكان بها. تقاس قوة الزلازل وتحدد وفقًا لمقياس ريختر. ويمكن تقسيم الزلازل من حيث القوة إلى ثلاثة أنواع:

1. الزلازل الضعيفة، وتتراوح قوتها بين 1-4 درجات على مقياس ريختر. وعادةً ما لا يشعر بها معظم السكان، وتترك آثاراً ضئيلة.

2. الزلازل المتوسطة هي تلك التي تتراوح قوتها بين 4 و6 درجات على مقياس ريختر. وتتسبب هذه الزلازل في بعض الآثار المصاحبة للزلازل.

3. الزلازل المدمرة هي تلك التي تبلغ قوتها 7 درجات أو أكثر. وتتسبب هذه الزلازل في الدمار والأذى الشديد، وقد تكون قادرة على تدمير مدن بأكملها.

في أخبار متعلقة، أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية عن وقوع زلزال خفيف في سواحل البحر الأحمر بالقرب من جدة. وقد بلغت قوته 3.1 درجة على مقياس ريختر، وعمقه 20.88 كم. ويبعد الزلزال 91 كم عن محافظة الليث بجدة.

محافظة الليث هي إحدى محافظات مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. وتقع في إقليم تهامة، بالقرب من الساحل الغربي للبحر الأحمر. وتتميز شواطئ المحافظة بجمالها وتعتبر من أجمل الشواطئ المطلة على البحر الأحمر، وتعرف بلؤلؤة البحر الأحمر.

تبلغ مساحة محافظة الليث في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية حوالي 25 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 91 ألف نسمة تقريباً. تتبع المحافظة إقليم تهامة، وتقع بالقرب من الساحل الغربي للبحر الأحمر، حيث تطل على شاطئها الجميل الذي يعتبر بلؤلؤة البحر الأحمر.

توجد في المملكة العربية السعودية محطات رصد للزلازل وتتم تحديد قوتها وقياسها وفقاً لمقياس ريختر. ويمكن تقسيم الزلازل من حيث القوة إلى ثلاثة أنواع: الزلازل الضعيفة التي تتراوح قوتها بين 1 و4 درجات على مقياس ريختر وعادة لا يشعر بها معظم السكان.

الزلازل المتوسطة التي تتراوح قوتها بين 4-6 درجات وقد تسبب بعض الآثار المصاحبة للزلازل. والزلازل المدمرة التي تبلغ قوتها 7 درجات فيما فوق وقد تصل لعشر درجات وتكون من النوع المدمر الذي يلحق الدمار والأذى بكل ما يطاله. في العام 2017، تم الإعلان عن وقوع زلزال خفيف في سواحل البحر الأحمر بالقرب من جدة. وقع الزلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 20.88 كيلومتر من البحر الأحمر، وذلك على بعد 91 كيلومتر من محافظة الليث في جدة.

تُعَتَبِرُ مُحَافَظَةُ اللَّيْثِ مَكَانًا مُثَالِيًّا لِلسِّيَاحَةِ وَالِاسْتِجْمَامِ، حِيثُ تَتَمَيَّزُ بِشَوَاطِئِهَا الرَّمْلِيَّةِ الْبَيْضَاءِ النَّقِيَّةِ وَمِيَاهِهَا الزُّرْقَاءِ الصَّافِيَةِ. يُمْكِنُ لِلزُّوَّارِ الِاسْتِمْتَاعُ بِالسِّبَاحَةِ وَالْغَوْصِ وَرُكُوبِ الْأَمْوَاجِ فِي هَذِهِ الْمِنْطَقَةِ السَّاحِرَةِ. بِالْإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ، يُوجَدُ الْعَدِيدُ مِنَ الْمُنَتَجِعَاتِ الْفَاخِرَةِ وَالْفُنَادِقِ الرَّاقِيَّةِ فِي الْمَحَافِظَةِ الَّتِي تُوَفِّرُ إِقَامَةً مُرِيحَةً وَمِرَافِقَ تَرْفِيهِيَّةً مُتَنَوِّعَةً لِلزُّوَّارِ. تُعَتَبِرُ مُحَافَظَةُ اللَّيْثِ وَاحِدَةً مِنَ الْوَجْهَاتِ السِّيَاحِيَّةِ الْمُمِيزَةِ فِي الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السَّعُودِيَّةِ. تَتَمَيَّزُ الْمَحَافِظَةُ بِمَوْقِعِهَا الْجُغْرَافِيِّ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ، مُمَا يَجْعَلُهَا وَجْهَةً مُثَالِيَّةً لِلسُّيَاحِ الْبَاحِثِينَ عَنِ الْجَمَالِ الطَّبِيعِيِّ وَالِاسْتِرَاحَةِ عَلَى الشَّوَاطِئِ الرَّمْلِيَّةِ الْبَيْضَاءِ.

تُعَدُّ الْمَحَافِظَةُ أَيْضًا مَوْطِنًا لِلْعَدِيدِ مِنَ الْمَعَالِمِ السِّيَاحِيَّةِ وَالثَّقَافِيَّةِ الَّتِي تَجْذَبُ الزُّوَّارَ مِنْ جَمِيعِ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ. يُمْكِنُ لِلزُّوَّارِ زِيَارَةُ الْمَتْحَفِ الْبَحْرِيِّ فِي اللَّيْثِ لِاِسْتِكْشَافِ تَارِيخِ الْبَحْرِ وَالصَّيْدِ فِي الْمِنْطَقَةِ. يَعْرِضُ الْمَتْحَفُ مَجْمُوعَةً مُذْهِلَةً مِنَ الْقِطَعِ الْأَثَرِيَّةِ وَالْمَعَرُوضَاتِ الَّتِي تَعْكِسُ التَّرَاثَ الْبَحْرِيَّ لِلْمَحَافِظَةِ. كَمَا يُمْكِنُ لِلزُّوَّارِ زِيَارَةُ قَلْعَةِ اللَّيْثِ التَّارِيخِيَّةِ الَّتِي تَعُودُ لِلْقُرُونِ الْوَسَطَى وَتَعُدُّ مِنْ أَهْمِ الْمَعَالِمِ الْأَثَرِيَّةِ فِي الْمَحَافِظَةِ. تَمَّ بَنَاءُ الْقَلْعَةِ فِي الْقَرْنِ الثَّامِنِ عَشَرَ وَتَعُدُّ مِثَالًا رَائِعًا عَلَى الْعَمَارَةِ التَّارِيخِيَّةِ فِي الْمِنْطَقَةِ. يُمْكِنُ لِلزُّوَّارِ اِسْتِكْشَافُ الْقَلْعَةِ وَالتَّعَرُّفُ عَلَى تَارِيخِهَا الْمُثِيرِ.

بالإضافة إلى جمالها الطبيعي وتاريخها الثقافي، تعتبر محافظة الليث مكانًا هامًا من الناحية الاقتصادية أيضًا. تعتبر صناعة الصيد والأسماك من أهم القطاعات الاقتصادية في المحافظة، حيث يعمل العديد من السكان في هذا القطاع. يعتبر الصيد في الليث من أفضل الأنشطة التي يمكن للسياح القيام بها في المنطقة.

كما تشتهر المحافظة بزراعة النخيل وإنتاج التمور، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل للسكان المحليين. يمكن للزوار زيارة الحقول والمزارع والاستمتاع بمشاهدة عملية إنتاج التمور والتعرف على أنواع مختلفة من التمور المحلية.باختصار، تعتبر محافظة الليث واحدة من الوجهات السياحية المميزة في المملكة العربية السعودية

. تجمع بين جمال الطبيعة والثقافة والتاريخ، وتوفر فرصًا اقتصادية مهمة. إذا كنت تخطط لزيارة المملكة، فإن زيارة محافظة الليث هي خيار رائع للاستمتاع بالجمال الطبيعي والتراث العربي الغني.