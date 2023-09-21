انت الان تتابع خبر هذه العلامات الظاهرية تدل على الإصابة بمرض السكر.. خذوا حذركم جميعاً والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قد يشعر مرضى السكري بالتعب والركود بعد الظهر، وذلك بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم بعد الوجبات الغذائية. يعمل الجسم على استخدام السكر كمصدر للطاقة، وعندما يكون هناك نقص في مستويات السكر، يشعر الشخص بالتعب والركود. قد يحدث هذا بشكل خاص بعد تناول وجبة غذائية غنية بالكربوهيدرات، حيث يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل مفاجئ ومن ثم ينخفض بسرعة، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب والركود.

4- زيادة الشهية:

قد يشعر مرضى السكري بزيادة في الشهية، حيث يشعرون بالجوع الشديد والرغبة في تناول الطعام بكميات كبيرة. يعود ذلك إلى عدم قدرة الجسم على استخدام السكر بشكل صحيح، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة وزيادة الشهية.

5- الجروح البطيئة في الشفاء:

قد يلاحظ مرضى السكري أن الجروح تستغرق وقتًا أطول للشفاء مقارنة بالأشخاص الأصحاء. يعود ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يؤثر على قدرة الجسم على إصلاح الأنسجة والشفاء من الجروح.

6- تغيرات في الرؤية:

قد يشعر بعض مرضى السكري بتغيرات في رؤيتهم، مثل الضبابية أو العدسات الضبابية. يعود ذلك إلى تأثير ارتفاع مستويات السكر في الدم على الأوعية الدموية في العين، مما يؤثر على الرؤية.

7- انخفاض الوزن الغير المبرر:

قد يلاحظ بعض مرضى السكري انخفاضًا غير مبرر في الوزن، حتى في حالة تناولهم لكميات كافية من الطعام. يحدث ذلك بسبب عدم قدرة الجسم على استخدام السكر كمصدر للطاقة، مما يؤدي إلى انخفاض في مستويات الطاقة وفقدان الوزن.

من المهم الانتباه إلى هذه العلامات والأعراض والاستشارة الطبية في حالة الاشتباه بالإصابة بمرض السكري. يمكن للعلاج المبكر والإدارة السليمة للمرض أن تحسن من جودة الحياة وتقلل من المضاعفات المحتملة.

يعاني العديد من الأشخاص المصابين بداء السكري من الإرهاق والكسل في بعض الأحيان، ويمكن أن يكون السبب في ذلك هو مستويات السكر في الدم المرتفعة أو المنخفضة جدًا. في كلا الحالتين، يحدث التعب بسبب عدم توازن مستوى السكر في الدم وكمية أو فعالية الإنسولين. إذا شعر المرء بالإرهاق أثناء النهار، على الرغم من النوم الجيد، فقد يكون ذلك نتيجة لمستويات السكر المرتفعة أو المنخفضة.

يمكن أن يكون فقدان الوزن دون محاولة لفعل ذلك علامة تحذير لمرض السكري. يحدث انخفاض الوزن الجسمي الغير مقصود عند مرضى السكري بسبب نقص الإنسولين الذي يمنع نقل الجلوكوز من الدم إلى خلايا الجسم للاستخدام كطاقة. عندما يحدث هذا، يتم حرق الدهون والعضلات للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

يمكن أن يسبب مرض السكري من النوع الثاني حكة شديدة وغير مريحة في منطقة الأعضاء التناسلية لدى الجنسين. يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل غير طبيعي في مرض السكري، مما يسهل نمو العدوى الفطرية ويقلل من قدرة الجسم على مكافحة العدوى. كما يمكن أن يؤدي مرض السكري أيضًا إلى ارتفاع نسبة الجلوكوز في البول، مما يوفر بيئة مثالية لنمو العدوى الفطرية.

6- يستغرق شفاء الجروح وقتًا طويلاً جدًا:

تشير الجروح والقروح التي تستغرق أكثر من بضعة أسابيع للشفاء إلى إصابة الشخص بمرض السكري، ويمكن لمستويات السكر العالية في الدم الناجمة عن مرض السكري أن تؤثر على الأعصاب (الاعتلال العصبي) مما يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية.

وبالتالي، يصعب على الدم الوصول إلى مناطق الجسم المصابة بالتهاب أو الجروح، مما يجعل عملية الشفاء تستغرق وقتًا طويلاً جدًا، وهذا بدوره يزيد من خطر الإصابة بالتهابات فطرية أو بكتيرية.

7- ضبابية الرؤية:

يمكن لمرض السكري من النوع الثاني أن يسبب ضعفًا في البصر، ووفقًا للخبراء، يُعتبر السكري هو السبب الرئيسي لفقدان البصر بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 74 عامًا.

إذا لم يتم التحكم في هذا المرض، فقد يؤدي ذلك إلى حالة تعرف باسم اعتلال الشبكية السكري، وهو السبب الأكثر شيوعًا لفقدان البصر بين المرضى.

وقد تم ربط مرض السكري أيضًا بتعكر عدسة العين والزرقة.