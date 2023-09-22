انت الان تتابع خبر اقرف العادات: خطف العروس والاعتداء عليها وتأجيرها بالساعة لشباب القرية يفتح باب الفساد والإساءة للنساء.. وما يحدث مع الحيوانات يشيب له الراس!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - من المهم أن نلاحظ أن المجتمعات في جميع أنحاء العالم قد تتشابه في بعض الجوانب وتختلف في بعض الجوانب الأخرى، مثل العادات والتقاليد والطقوس والمراسم الخاصة بالزواج.

ومن بين هذه العادات، هناك بعض العادات الغريبة والمدهشة التي ترتبط بالزواج في بعض الدول. لذلك، سنستعرض في هذا المقال بعضًا من أغرب العادات المتعلقة بالزواج حول العالم.



تسويد وجه العروس: في بعض المجتمعات، يتم تسويد وجه العروس من قبل صديقاتها. فهن يقومن بتغطية رأسها ووضع مستحضرات تجميل سوداء ودقيق وريش على وجهها، بالاعتقاد أن ذلك سيطرد الأرواح الشريرة.



زواج الحيوانات: في بعض الثقافات، يتم عقد زواج بين حيوانين. يتم اختيار حيوانين معينين لتمثيل العروس والعريس، ويتم إقامة حفل زفاف كامل لهما. يعتقد المشاركون في هذه العادة أنها تجلب الحظ والبركة للمجتمع.



تناول الحشرات في حفل الزفاف: في بعض الثقافات، يُعتبر تناول الحشرات جزءًا من طقوس حفل الزفاف. يتم تقديم وجبة تحتوي على مجموعة متنوعة من الحشرات، مثل اليرقات والصراصير والنمل والجراد. يعتقد الناس أن تناول هذه الحشرات يجلب الحظ والسعادة للعروسين.



اختطاف العروس: في بعض المجتمعات، يتم اختطاف العروس من قبل أفراد من عائلة العريس. يتم اختطافها ووضعها في مكان آخر ومحاولة الاعتداء، ومن ثم يتعين على العريس البحث عنها و resueها. يعتقد أن هذه العادة تقوم بتعزيز رومانسية العلاقة بين العروسين وتجلب الحظ والسعادة.



تلك هي بعض من أغرب العادات المتعلقة بالزواج حول العالم. يمكننا أن نرى كيف تختلف العادات والتقاليد في مختلف الثقافات، وكيف أن الزواج يعتبر أحد الأحداث الهامة التي تحظى بعناية واحترام في جميع أنحاء العالم.



تعتقد بعض المناطق في الهند أن الأشباح يمكن أن تسكن أجساد البشر، وخاصة الفتيات. ويعتقدون أيضًا أن الفتيات الغير جميلات أو القبيحات، أو اللواتي يعانين من تشوهات في الوجه، لديهن أشباح. وبالتالي،

يعتبرون أن الطريقة الوحيدة لكسر هذه اللعنة هي أن تتزوج الفتاة من حيوان، مثل الكلب أو الماعز. هذه العادة غريبة ومثيرة للدهشة.ومن بين العادات الغريبة التي تجري في كينيا، تحديدًا في قبيلة

"أسيسمو"، تقوم العروس بخلع ملابسها بالكامل أثناء حفل الزفاف أمام المعازيم. ويشير العريس إليها بالقبول. هذا الفعل مثير للدهشة وقد يبدو غير مألوف تمامًا في ثقافات أخرى.



وفي كوريا الجنوبية، هناك عادة غريبة تتمثل في ضرب أقدام العريس بعد حفل الزفاف من قبل أصدقائه. يقومون بخلع حذاء العريس وربط رجليه بوشاح أو حبل، ثم يقومون برفع ساقيه من الأرض ويضربونه في باطن قدميه بعصا. هذا الفعل غريب ويبدو أنه لا يتماشى مع تقاليد الزفاف الأخرى.