انت الان تتابع خبر جريمة بشعة تقشعر لها الابدان... زوجة حسناء ضبطت زوجها يخونها مع امرأة ثانية فانتقمت منه بطريقة شيطانية وبدون اي شفقة أو رحمة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - امرأة عراقية تقوم بقتل زوجها بإطلاق النار عليه في محافظة النجف، وفقًا لبيان صادر عن مديرية شرطة النجف. وقعت الحادثة في منطقة الجمعيات بالمحافظة. وأقرت الزوجة بارتكاب الجريمة وذلك بسبب علاقة زوجها بامرأة أخرى من جنسية عربية مجاورة.

تأتي هذه الجريمة بعد ساعات قليلة من حادثة مماثلة في إقليم كردستان، حيث قامت امرأة بقتل زوجها بواسطة مطرقة حديدية وحرق جثته.

تشهد العراق منذ سنوات جرائم قتل متعددة بينها حوادث عائلية، ويرجع بعض الخبراء هذه الظاهرة إلى الفقر والبطالة والاضطرابات العامة في البلاد.