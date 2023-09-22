انت الان تتابع خبر في هذه الدولة العريس يتزوج الأم وابنتها على نفس الفراش بنفس الوقت .. لن تصدق ماذا يحدث في النهاية صادم وغير متوقع !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحكي السيدة أورولا دالبوت قصة مأساوية عاشتها في قبيلة بنغلاديش. تقول إنها الآن في الثلاثينات من عمرها وتروي كيف توفي والدها عندما كانت في سن الثلاث سنوات فقط. وبسبب هذا الحدث المأساوي، تزوجت والدتها من رجل آخر الذي كان يمتلك جمالًا فائقًا.

وتقول أورولا أنها كانت تحب زوج والدتها بشدة حتى وصلت إلى حد الأمنية بأن تتزوج رجلاً مثله. وعندما بلغت سن البلوغ، اكتشفت أنها كانت متزوجة منه منذ نعومة أظافرها. وهذا هو العرف الذي يتبعه الرجال في قبيلتها، حيث يتزوجون من الأم وابنتها في نفس الوقت.

وعلى الرغم من صعوبة تصديق هذا الأمر، إلا أنه عادة متعارف عليها جدًا في قبيلتها ولا يجوز للرجال تجاوزها بأي شكل من الأشكال.

تعكس هذه القصة إحدى العادات الزواجية المختلفة في العالم، والتي قد تكون غريبة وصادمة بالنسبة لثقافتنا، ولكنها جزء من تنوع الثقافات والتقاليد التي تميز كل مجتمع ودولة.

وكشفت أورولا عن نصائح والدتها لها وكيفية التعامل مع زوجها وتلبية رغباته الزوجية. أخبرتها والدتها أنها الآن زوجة ثانية له وعلى الرغم من محاولات أورولا للهروب خارج المنزل، إلا أن والدتها كانت تمنعها وتجبرها على قبول الأمر الواقع والرضا بتلك العادات والتقاليد الغريبة. يُعتبر هذا الأمر جزءًا راسخًا في عقول أفراد القبيلة، ولا يحق لأورولا تجاوزه أو كسره.