انت الأن تتابع خبر كارثة غذائية مرعبة في مصر... الأطباء يحذرون المواطنين من عدم شراء اللحم المفروم بتاتًا بالدليل والبرهان...طلع لحم حمير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الدكتورة سماح نوح، رئيسة قسم الإرشاد البيطري بإدارة الطب البيطري في منوفية، إنها تلقت صورة من مواطنة تستفسر عن نوع لحم غريب، حيث تحول للون الأسود بعد طهيه ورائحته تشبه رائحة الحيوانات البرازية، ولون الشوربة غريب أيضًا.

أشارت سماح نوح عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن هذا اللحم هو لحم حمير، ومن الممكن أن يتم ذبح الحمير وبيع لحومها كأنها لحم بقري أو غيره.

أوضحت أنه يمكن التفرقة بسهولة ومعرفة لحم الحمير، حيث يتحول لونه الغامق بسرعة بعد السلخ ويصبح أزرق اللون، وعند طهيه يتحول للون الأسود. وأكدت أن لحوم الحمير لها طعم سكري بسبب وجود مادة الجليكوجين في العضلات وقلة الدهون والألياف الخشنة.

أضافت أنه عند طهي لحم الحمير، تظهر بقع زيتية منفصلة على سطح الشوربة وليست متصلة، وتشكل مساحات دهنية نتيجة لوجود الدهون، وهذه البقع لا تظهر في شوربة اللحوم العادية.

وأكدت أن رائحة الإسطبلات الخاصة بلحوم الحمير، التي تصاحب طهيها وتسبب الرائحة الكريهة المميزة، تعتبر سمة مميزة أخرى للحمير، وبغض النظر عن غسل اللحم، تظل الرائحة واضحة.

نصحت السلطات المحلية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر عند شراء اللحوم، وذلك بعد اكتشاف عدة حالات لبيع لحوم حمير مدعومة بأنها لحوم بقر.

وأوضحت السلطات أن اللحوم المدعومة بأنها لحوم بقر في الواقع تكون لحوم حمير، وهو أمر يشكل خطراً على صحة المستهلكين.

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين التحقق من صحة اللحم عن طريق قطع جزء صغير منه وتسخين نصل السكين على النار وملامسة النصل الساخن للسطح المقطوع من اللحم. إذا ظهرت رائحة كريهة، فإن ذلك يعطي انطباعاً عن فساد اللحم وأنه لحم حمير أو لحم فاسد غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأكدت السلطات أنه عادة يتم فرم لحوم الحمير وإضافة لون يغير من لونها، بالإضافة إلى استخدام كمية كبيرة من البهارات التي تغير الرائحة الأصلية للحم. ولذلك، يجب تجنب شراء لحم مفروم جاهز.

وختمت السلطات بالتأكيد على أن لحم الحمير خشن وعند لمسه باليد يترك سائل مدمم رائحته نتنة، وهذا يعد علامة على أن اللحم غير صحي وغير طازج.