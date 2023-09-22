انت الأن تتابع خبر خالد الزعاق يصدم السعوديين بما سيحدث في الأيام القادمة: استعدوا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكر الدكتور خالد الزعاق، الخبير في الطقس والمناخ السعودي، أنه خلال الـ 30 يوماً القادمة ستتغير الفصول الأربعة في يوم واحد.

وفي مقطع فيديو، قال الزعاق: "في الأيام المقبلة ستكون هناك تقلبات في الفصول، حيث ستكون الخريف في آخر العصر، والربيع في أول الصباح، والقيظ في الظهر، وآخر الليل سيكون بارداً".

وأضاف: "هذه التقلبات تعرف عند العامة بموسم الصفري، ويعود ذلك لكثرة الأمراض الموسمية مثل الزكام والحساسية".

وأوضح الزعاق أن يوم السبت 23 سبتمبر ستتخطى الشمس خط الاستواء، وفي يوم الأربعاء 27 سبتمبر سيتساوى طول الليل مع النهار في جميع أنحاء الأرض.

وسابقاً، أشار الزعاق إلى أن لغة الألوان تعتبر لغة تجسيد وتشخيص تثبت في الأذهان، وأن العرب كانوا أول من استخدموا لغة الألوان في تحياتهم وفي مواسمهم وجماليتهم.

وأضاف الزعاق: "في زمن الأمراض المتفشية، يمر الإنسان المصاب بثلاثة ألوان من الحمرة والصفرة إلى الزرقة، وهذه الألوان الثلاثة هي الألوان الرئيسية عند العرب. وإذا وصل لون الشخص المصاب إلى الأزرق، فإنه يعتبر في عداد الموتى".

ذكر الباحث أن العامة استخدموا لغة الألوان في حساب مواسمهم، حيث كانوا يطلقون على فصل الشتاء "موسم الحمير" وعلى فصل الربيع "موسم أصفري" وعلى فصل الصيف "موسم الأزيري".

وأشار الباحث إلى أن العرب القدماء كانوا يستخدمون لغة الألوان أيضًا في حساب أيامهم، حيث كانوا يسمون أيام منتصف الشهر "أيام البيض"، وكذلك كانوا يسمون الليالي في نهاية الشهر "الليالي السود".