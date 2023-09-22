انت الان تتابع خبر هترجعي عشرين سنة لورا.. ضعي “زيت الزيتون على الموز” على تلك المنطقة قبل الذهاب إلى النوم ولن تستغني عنها طوال العمر. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تبحث المرأة باستمرار عن وصفة سحرية تحقق لها كل رغباتها المتعلقة بالجمال والعناية بالبشرة والشعر، لا سيما المرأة التي وصلت إلى سن الـ 70 سنة وكل واحدة أصبحت فوق سن الأربعين. وذلك لأن بشرتنا تفقد الكولاجين الطبيعي الموجود بها تدريجياً، مما يؤدي إلى ظهور علامات التقدم في السن. ولذلك، سنوضح لكي عزيزتي في هذا المقال وصفة سحرية تتكون من زيت الزيتون والموز، تعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه البشرة. وإليك الطريقة بالمقادير في السطور القادمة، تابعي معنا.

استعمالات زيت الزيتون مع الموز

توجد الكثير من الوصفات الكيميائية التي تعتمد بصورة كبيرة على مركبات تضر البشرة على المدى البعيد وبسعر عالي يصفها الأطباء. ولكن ينبغي الاعتماد على مكونات طبيعة والتي لا تؤثر بأي وسيلة على البشرة، بما في ذلك وصفة اليوم والتي تتضمن أفضل عناصر النعومة والجمال وهما زيت الزيتون مع الموز. تعتبر هذه الوصفة ذات أهمية كبيرة، حيث تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة البشرة والشعر.

لكي تبدئي باستخدام هذه الوصفة، عليك أولاً جلب ثلاث ملاعق من زيت الزيتون وقليل من الموز ومزجهما جيداً. ثم، اغسلي شعرك بالماء وبعد ذلك ضعي الوصفة على الشعر وامتصيها جيداً من الجذور حتى الأطراف. بعد ذلك، اغسلي شعرك مرة أخرى باستخدام الماء والشامبو. يجب أن يكون الشامبو خالياً من السلفات أو الكبريتات. ستلاحظين أن شعرك أصبح صحياً وناعماً وخالياً من أي عيوب، وسيصبح ذا مظهر جذاب. مع مرور الوقت، ستجدين أن شعرك أصبح أطول وأكثف.