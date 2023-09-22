انت الان تتابع خبر اجراء فتاة على الاطلاق تفاجئ العالم بموقف مثير في برنامج أحمر.. والمذيع يخجل ويتمنى لو ارض تنشق وتبتلعه وينسحب في منتصف الحلقة؟!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استضاف الإعلامي اللبناني مالك مكتبي عددًا من السيدات للحديث عن عمليات ومقاييس الجمال من وجهات نظرهن. ولكن المفاجأة التي لم يتوقعها المشاهدون في العالم العربي كانت قيام فتاة بخلع ملابسها والبقاء بالبكيني فقط في فيديو صادم.

واكتفت الفتاة بالظهور بملابس البحر على الهواء مباشرةً بجانب سيدات أخريات في تحدي حول موضوع عمليات التجميل التي يلجأ إليها النساء للحصول على جمال إضافي. وقد تباينت آراء السيدات حول هذا الموضوع، حيث يوجد من يفضل القيام بتلك العمليات ومن يرفضها ويحتفظ بجماله الطبيعي رغم تقدمه في العمر.وجاء هذا التحدي في إطار مناظرة جمالية نسائية حملت الكثير من الاختلاف في الآراء في برنامج أحمر بالخط العريض مع الإعلامي مالك مكتبي على قناة إل بي سي اللبنانية.

تضمن القسم الأول من التحدي سيدتين يفضلان القيام بعمليات التجميل للوصول إلى الرضى التام عن جمالهما ولتكونا مثيرتين أو لتشبها نجمات لبنان مثل مايا دياب وهيفاء وهبي وغيرهن.أما القسم الثاني، فكانت هناك سيدتان ترفضان القيام بعمليات التجميل وقد ظهرتا بجرأة أمام الكاميرات معلنتين رفضهما لتلك العمليات ومعارضتهما لإقامة علاقات مع رجل ينتقد أجسادهما.

أثارت هذه الحلقة التي انتشرت منها عدة مقاطع فيديو جدلاً كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اعتبر بعض المعلقين أن هذا النوع من التحديات الجريئة مرفوض لدى أغلبية المشاهدين العرب بسبب تعريها الكبير. وطالبوا مالك مكتبي بتغيير نهجه في البرنامج. ويعد برنامج "أحمر بالخط العريض" واحدًا من البرامج الناجحة التي حققت شهرة واسعة في الوطن العربي.

بدأ عرض هذا البرنامج لأول مرة في عام 2008، ومنذ ذلك الحين تم عرض 12 موسمًا من البرنامج على قناة إل بي سي وقناة الانتشار ا

اللبناني