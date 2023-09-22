انت الان تتابع خبر الاهرامات في خطر..العالم الهولندي يفجر مفاجأة مخيفة تزلزل القلوب ويتحدث عن زلزال خطير سوف يضرب مصر ويؤدي الى الاضرار بهذا الأمر الهام!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وجه العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، تحذيرا عاجلا بشأن حركة الزلازل خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير من قطاع كبير من المواطنين في العالم بحركة الزلازل خلال الفترة الحالية.

وتنبؤات العالم الهولندي في الفترة المقبلة، خاصة في ضوء الهزة الأرضية التي شهدتها مصر بالأمس وفقا لما أعلنت عنه مركز البحوث الفلكية المصرية.

ورصدت قناة "العربية" تقريرًا عن العالم الهولندي وتوقعاته وما إذا كان يقصد مصر بتلك التنبؤات أم لا، إذ جاء في تقرير قناة العربية، أن هزة أرضية قوية وقعت في مصر بقوة 4.4 ريختر طبقا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، وهو ما دفع المصريين للتساؤل

بشأن صدق توقعات العالم الهولندي الشهير. وأضاف التقرير، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية أعلن أن الهزة الأرضية وقعت فجر أمس وشعر بها سكان غالبية المحافظات، ووقعت على بعد 265 كيلو متر شمال غرب مطروح، وعلى عمق 13 كيلو متر، ولم يرد ما يفيد عن وجود خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأشار التقرير إلى أن الهزة الأرضية جاءت بعد أيام من توقعات جديدة للعالم الهولندي فرانك هوغربيتس، حيث توقع حدوث بعض التجمعات من الهزات القوية في الفترة من 15 سبتمبر إلى 17 سبتمبر، واعتبر أيضًا أن الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر قد تشهد نشاطًا زلزاليًا قويًا نسبيًا، ولكنه لم يحدد المناطق المحتملة لحدوث الزلازل.

وقد حذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس من نشاط زلزالي أقوى خلال الفترة المقبلة، حيث كتب في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كما هو موضح في أحدث التوقعات، فإن تقارب الكواكب والقمر في يوم 19 الجاري يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى قادم". وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن مؤشر واضح على المناطق الأكثر خطورة، وأنه قد لا يكون الأمر سيئًا للغاية.

من جانبه، رد جاد القاضي، عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية، على هذه التوقعات بحدوث الزلازل في أي مكان في العالم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي دليل علمي يدعم هذه النبوءات أو التوقعات.