انت الان تتابع خبر ليست لبنانية.. جنسية الفلكية ليلى عبد اللطيف الحقيقية ستصدمكم بالتأكيد!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الكثير من الجمهور لا يعلمون جنسية الفلكية ليلى عبد اللطيف الأصلية حيث يعتقدون أنها لبنانية.

وتحمل ليلى الجنسية المصرية، وذلك لأن والدها مصري الجنسية وهو مفتي مصر في الجامع الأزهري وهو الشيخ محمد الأزهري.

بينما والدة ليلى عبد اللطيف هي لبنانية الأصل، ولدت ليلى في ١٧ يناير ١٩٥٨م في مدينة بيروت في لبنان، وتبلغ من العمر 65 عاما.

تعد ليلى عبد اللطيف من أهم الشخصيات الريادية في مصر، حيث قامت بإنشاء الكثير من الأعمال والمشاريع التجارية التي استطاعت من خلالها الحصول على ثروة مالية ضخمة، وهي صاحبة لقب سيدة التوقعات.