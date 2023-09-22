استعيد قوتك وحيويتك بالفراش...استخدم القرنفل بهذه الطريقة فقط حترجع الشايب شباب بقوّة 75 حصان هائج؟!

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الرياض - روايدا بن عباس - القرنفل هو نبات ينتمي إلى عائلة النبات المسماة "yrtaceae"، ويتميز ببراعم زهوره المجففة. ينمو هذا النبات في الظروف الاستوائية وشبه الاستوائية، ويصل ارتفاع شجرة القرنفل إلى متوسط 8 إلى 12 متراً.

تُستخدم بذور القرنفل المجففة كبهارات في العديد من الأطعمة، وتُضاف كبهار للقهوة العربية. وبالإضافة إلى الاستخدامات الغذائية، لهذا النبات تأثيرات طبية مفيدة. وتُعرف هذه النبتة في جزيرة العرب بأسماء مختلفة، مثل العويدي أو المسمار.

يستخدم القرنفل أيضًا من قبل ربات المنزل والطهاة لإضافة نكهة مميزة للأطباق. وعلى الرغم من أن موطن القرنفل الأصلي هو جزر التوابل بالقرب من الصين ومناطق إندونيسيا والهند وباكستان وشرق إفريقيا، إلا أن زهور القرنفل المجففة انتشرت في جميع أنحاء أوروبا وآسيا خلال العصور الوسطى وأصبحت جزءًا هامًا من المطبخ المحلي في جميع أنحاء العالم.

من الناحية الغذائية، تحتوي ملعقة كبيرة من القرنفل (6.6 غرام)، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، على القيم الغذائية التالية: السعرات الحرارية: 21، الدهون: 1.32 غرام، الدهون المشبعة: 0.35 غرام، الكربوهيدرات: 4.04 غرام، الألياف: 2.3 غرام، البروتينات: 0.39 غرام، ولا يحتوي على كولسترول.

تعتبر القرنفل من أفضل الأعشاب للحفاظ على صحة الرجل طوال حياته. له فوائد عديدة للصحة العامة والصحة الجنسية، ويعتبر محفزًا للقوة والنشاط الجنسي. كما يساعد في تحسين الهضم وتخفيف الالتهابات وتقوية الجهاز المناعي.

للقرنفل فوائد عديدة للرجال. يمكن استخدامه كمنشط ويعتبر من أكثر الأعشاب استخدامًا من قبل الرجال بسبب خصائصه المضادة للأكسدة القوية وخصائص التحفيز العصبي. ومن فوائده ما يلي:

1. رفع مستويات هرمون التستوستيرون: يساعد تناول كمية صغيرة من القرنفل في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وبالتالي يعد القرنفل منشطًا طبيعيًا ويعزز القوة لدى الرجل. ينصح بإضافة كمية قليلة من القرنفل المطحون إلى فنجان القهوة اليومي للحصول على هذه الفائدة.

2. الحفاظ على كتلة العظام: يعزز القرنفل كتلة العظام وخاصة مع تقدم العمر، حيث يحتوي على مركبات تزيد كثافة العظام وقوتها، مثل مركب الأوجينول (Eugenol). كما أن القرنفل غني بالمنغنيز الهام لتكوين العظام وتعزيز صحتها وزيادة كتلة العظام.

3. تعزيز صحة الجهاز الهضمي: يقلل القرنفل من خطر الإصابة بقرحة المعدة ويساعد على التئامها إن كانت موجودة.

بالإضافة إلى الفوائد السابقة، يستخدم القرنفل في تتبيل الكاري واللحوم الموسمية وإثراء الصلصات والمخبوزات بنكهات رائعة. ويدخل في بعض الأطباق العربية الشهيرة كعنصر أساسي، مثل طبق الكبسة على سبيل المثال لا الحصر.

أشارت بعض المصادر الطبية مثل موقع "verywellhealth" إلى وجود فوائد طبية رائعة للقرنفل، حيث لا تقتصر فوائدها على إضفاء النكهة الجميلة، بل قد تفيد أيضًا في بعض الحالات الصحية. ويعتبر القرنفل مصدرًا رائعًا للبيتا كاروتين، مما يساعد على إعطاء هذه الزهرة اللون البني الجميل. عائلة أصباغ الكاروتين تُعتبر مضادات أكسدة وبروفيتامينات هامة جدًا لصحة الإنسان، ويمكن أن تتحول أصباغ الكاروتين إلى فيتامين أ، وهو عنصر غذائي مهم للحفاظ على صحة العين لدى الإنسان.

وفقًا لموقع "organicfacts"، هناك عشرة فوائد مثبتة علميًا للقرنفل، حيث يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا تساهم في هذه الفوائد. وتشمل هذه الفوائد:

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي ومنع التسمم: استخدم القرنفل في الطب التقليدي لعلاج العديد من المشاكل الهضمية، ويمكن استخدامه لتسهيل عملية الهضم وتهدئة الجهاز الهضمي. يمكن أيضًا استخدامه لعلاج القرحة وكمسهل. بحسب دراسة عام 2018، يعتبر زيت القرنفل فعالًا في مكافحة البكتيريا وآمنًا وله رائحة جيدة، مما يجعله بديلًا جيدًا للمواد الحافظة الكيميائية.

- تعزيز جهاز المناعة: يعتبر القرنفل علاجًا فعالًا لتعزيز وحماية جهاز المناعة للإنسان. يحتوي البرعم المجفف من القرنفل على مركبات تساعد في زيادة عدد خلايا الدم البيضاء، وبالتالي تعزيز جهاز المناعة.

تمتلك التوابل بشكل عام خصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم. وتشير الدراسات التي أجريت على مستخلصات القرنفل إلى أن وجود مادة "الأوجينول" قللت من الالتهاب الناجم عن الوذمة. كما تم التأكيد على أن الأوجينول يمكن أن يقلل الألم عن طريق تحفيز مستقبلات الألم، حيث تتوافر هذه المادة في زهور القرنفل.

تناول القرنفل يقلل من أمراض اللثة مثل التهاب اللثة والتهاب دواعم الأسنان. وتمتلك مستخلصات برعم القرنفل القدرة على التحكم بشكل كبير في منع نمو مسببات الأمراض الفموية، المسؤولة عن أمراض الفم المختلفة. يمكن استخدام القرنفل لمعالجة آلام الأسنان بسبب خصائصها المسكنة للألم أيضًا.

أوصت وكالة تنظيمية حكومية باستخدام القرنفل في علاج التهاب الفم واللثة وكمخدر موضعي في طب الأسنان.

يساعد مزج القرنفل مع بعض التوابل مع بعض الملح الصخري وكوب من الحليب في معالجة آلام الرأس والصداع بفاعلية كبيرة.