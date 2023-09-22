انت الان تتابع خبر بشرى سارة لمرضى السكرى.. معجزه ربانية في عشبة طبيعية على الريق لها العشرات من الفوائد تكشف فوائدها.. تخفض نسبة السكر في الدم وتقلل من تركيز الجلوكوز تعرف عليها الان!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أشار الباحثون إلى النتائج الإيجابية التي تم الوصول إليها في هذه الدراسة. فقد تمكن خمسة من بين 22 مريضًا يعانون من مرض السكري من التوقف عن تناول الدواء التقليدي والحفاظ على توازن الجلوكوز في الدم.

كشفت النتائج أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 والذين تناولوا 400 ملغ من مستخلص أوراق الجيمنيما يوميًا لمدة 18 إلى 20 شهرًا، قد تم تسجيل انخفاض بنسبة 29٪ في نسبة السكر في الدم أثناء الصيام. وقد انخفضت مستويات A1C أيضًا، وهو الهيموغلوبين المرتبط كيميائيًا بالسكر، من 11.9٪ في بداية الدراسة إلى 8.48٪.

تشير الأبحاث إلى أن نبات الجيمنيما سيلفستر يحتوي على مركب يعرف باسم حمض الجمنازيوم، والذي يمتلك خاصية قمع الطعم الحلو. ويعتقد أن هذه الخاصية يمكن أن تكون مفيدة في علاج مرض السكري، حيث يعمل على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام. كما يمكن أن يساعد في علاج السمنة ومشاكل السكري وارتفاع الكوليسترول.

تعود خاصية تغيير طعم النبات إلى وجود مادة فعالة في الشجيرة تُعرف باسم حمض الجمنازيوم. ويتميز هذا المركب بقدرته على قمع الطعم الحلو دون التأثير على الأذواق الأخرى. وتبدأ تأثيراته في غضون 30 ثانية وتستمر لمدة تصل إلى نصف ساعة.