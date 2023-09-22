انت الان تتابع خبر عروسة ليلة دخلتها غرقت بدماءها والسبب وحشية عريسها وقيامه بهذا الفعل الذي لا يتخيلة عقل ولا يتحمله بشر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وقفت الشابة في مقتبل عمرها أمام محكمة الأسرة، وعينيها مملؤتان بالدموع وبدأت في سرد أسباب دعواها للخلع من زوجها، قائلةً: "ما توقفش عن ضربي لحظة في ليلة الدخلة".

بررت سلوى م. م البالغة من العمر 26 عامًا، والتي تعمل معلمة في إحدى المدارس الابتدائية ببني سويف، دعوتها لطلب الطلاق من زوجها، بعد مرور أسبوع فقط على زفافهما، حيث خرجت من منزل زوجها "عذراء" كما دخلته.



وعن تفاصيل علاقتها بزوجها، قالت سلوى: "ما كنتش موافقة على جوازي منه بس أبويا غصبني عليه عشان هو ابن أخوه وفى الآخر هبقى مطلقة وأنا لسه عذراء".



واستطردت سلوى: "وافقت على الزواج بعد اقناع أهلي بزواجي منه، وبالفعل تمت كل تجهيزات الفرح بشكل طبيعي حتى جاءت ليلة العرس وبعد انتهاء حفل الزفاف وانصراف المعازيم، حاول زوجي التقرب مني مثل أي زوج لكنني فوجئت به دون مقدمات يتعدى عليا بالضرب المبرح بيده، وأعطاني عدة لكمات في وجهي فقدتها على أثرها الوعي، ولكن صراخي قبل الإغماء أفزع الجيران الذين أنقذوني منه بأعجوبة وتم نقلي إلى المستشفى في حالة إعياء شديدة".

أفادت الزوجة العذراء بأنها تم احتجازها في إحدى المستشفيات الخاصة لمدة 15 يومًا، وبعد تحسن حالتها الصحية، عادت إلى منزل عائلتها. قررت بعد ذلك رفع دعوى خلع بسبب رفض زوجها للطلاق. اكتشفت أن زوجها يعاني من اضطرابات نفسية، ولذا قررت الانفصال عنه خوفًا من تعرضها للعنف مرة أخرى.