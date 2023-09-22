انت الان تتابع خبر بعد زلزال مرسى مطروح.. عالم الزلازل الهولندي يفزع المصريين بنبوءة مرعبة: القادم أقوى!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد التوقعات الصادمة التي دأب على إطلاقها بين الحين والآخر، وآخرها الهزة الأرضية التي وقعت في مصر اليوم الأربعاء الماضي يتواصل التفاعل مع عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس.

وشارك العالم الهولندي منشورا جديدا على منصة "X"، مرفقا بخريطة كتب عليها "كما هو موضح في أحدث التوقعات، فإن تقارب الكواكب والقمر يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى قادم".

وأضاف: "لكن ليس لدينا حتى الآن مؤشر واضح على المناطق الأكثر خطورة"، مشيرا إلى أنه ربما لن يكون الأمر سيئا للغاية.

وفي وقت سابق، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.4 على مقياس ريختر.

وأوضح أن الهزة وقعت في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرا، وشعر بها سكان أغلب المحافظات، مشيرا إلى أنها وقعت على بعد 265 كيلومترا شمال غرب مطروح شمال غرب البلاد وعلى عمق 13 كيلومترا.



وتسببت تحذيرات هوغربيتس المتكررة بحالة من الهلع والذهول في أنحاء العالم خصوصا بعد تنبؤه أكثر من مرة بوقوع هزات وزلازل قبل وقوعها بالفعل خلال الأسابيع الماضية، وربط تنبؤاته مع تحركات الكواكب واصطفافها.

سابقاً، حذر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلزال مدمر، وأشار بشكل خاص إلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي. تسبب هذا الزلزال في خسائر فادحة، حيث أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص وأصاب عشرات الآلاف بجروح. قد يكون من المدهش أن يكون هوغربيتس قد توقع حدوث هذا الزلزال المدمر قبل حدوثه بثلاثة أيام فقط. ومع ذلك، يصر العلماء على أنه من الصعب جداً التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية.