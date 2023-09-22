انت الان تتابع خبر موجود في كل بيت.. طعام سحري يخفض السكر التراكمي وضغد الدم ويعزز صحة القلب ويمنع انسداد الشرايين.. تعرف عليه ولا تفوته ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر الفلفل الحار من أهم الأطعمة التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة لتصلب الشرايين، وهو ما يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. فقد أظهرت الدراسات أن تناول الفلفل الحار يمكن أن يقلل من تكوين اللويحات الدهنية في الأوعية الدموية والشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وبحسب الأبحاث، فإن تناول الفلفل الحار يحسن تدفق الدم ووظائف القلب، كما يمكن أن يساهم في الوقاية من نمو الخلايا السرطانية. ولا يقتصر فوائد الفلفل الحار على ذلك، حيث يمكن أن يساعد في منع انسداد الشرايين والحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة وتخفيف الضغط على القلب، مما يعزز الدورة الدموية ويوفر الأكسجين اللازم للجسم.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الفلفل الحار من الأطعمة التي تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، حيث يمكن أن يساهم في تصلب الشرايين. وتشير الدراسات إلى أن الفلفل الحار يحمي أيضًا من مرض السكري ويساهم في الوقاية من الإصابة بالسكري من النوع الأول، حيث يعزز محتوى الكابسيسين فيه المناعة.

وبالنسبة للنساء المصابات بسكري الحمل، فإن مكملات الفلفل الحار التي تحتوي على الكابسيسين يمكن أن تساعد في تحسين ارتفاع مستوى الجلوكوز بعد تناول الوجبة، وتساهم أيضًا في مكافحة ارتفاع مستويات الكوليسترول لدى النساء المصابات بمرض السكري.

وفقًا للأبحاث، يُظهِر أن تناول الفلفل الحار الذي يحتوي على الكابسيسين يمكن أن يُعزِّز نشاط المستقبلات التي تساهم في الحفاظ على توازن الجلوكوز في الجسم.

يمكن لتناول الفلفل الحار المعبأ بالكابسيسين أن يساعد في الوقاية من مقاومة الأنسولين وتحسين مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهابات، مما يؤدي إلى تحسين توازن الجلوكوز وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري. ووفقًا للدراسات، يمكن أن يقلل تناول الفلفل الحار من مخاطر الإصابة بمرض السكري. وعلى المدى الطويل، قد يظهر الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة نتائج إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الوزن عند تناولهم الفلفل الحار.

يوصي الخبراء عادةً بتناول جرعات صغيرة من الفلفل الحار بانتظام على مدار اليوم، مثل إضافة ملعقة أو ملعقتين كبيرتين إلى الطعام أو تناوله نيئًا. وقد لا يكون تناول جرعات كبيرة مرة واحدة فعالًا، حيث قد يسبب الغثيان أو آثارًا جانبية أخرى.