تخلصوا من إبر الإنسولين وارموها في القمامة.. اختراع جديد لعلاج مرضى السكري يقلب موازين الطب الحديث

انت الان تتابع خبر تخلصوا من إبر الإنسولين وارموها في القمامة.. اختراع جديد لعلاج مرضى السكري يقلب موازين الطب الحديثوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توصل علماء أجانب لاختراع جهاز جديد قابل للزرع، وهو جهاز أكسجين متكامل، قد يكون بديلاً لحقن الأنسولين اليومية التي يستخدمها مرضى السكري.

قام علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بتطوير جهاز جديد بحجم عصا العلكة، يمكن زرعه لتنظيم مستوى السكر في الدم لمرضى السكري.

يعمل هذا الجهاز على مراقبة مستويات السكر في الدم وحقن الأنسولين، وقد تم إجراء اختبارات على الفئران لتقييم فعالية الجهاز، وفقًا لما نشر في موقع studyfinds.

يستعد الباحثون الآن لاختبار فاعلية هذا الجهاز على البشر، حيث يعتقدون أنه يمكن تعديله لمعالجة الأمراض الأخرى التي تحتاج إلى توصيل البروتين بشكل متكرر.

تهدف الدراسة إلى تصميم آلية طويلة الأمد قابلة للزرع تكون بديلًا لحقن الأنسولين. ويمكن أن تنتج هذه الآلية الأنسولين عند اكتشاف مستويات السكر المرتفعة في الدم.

تم زرع خلايا لعدد من مرضى السكري من متبرعين متوفين لإدارة حالتهم. ومع ذلك، ليكون الزرع فعالًا، يحتاج المرضى إلى تناول أدوية مثبطة للمناعة لمنع الرفض.

هناك طريقة أخرى للتغلب على ضرورة تناول الأدوية المثبطة للمناعة، وتشمل تغليف الخلايا المزروعة بجهاز وقائي يحميها من الجهاز المناعي.

تواجه هذه الإستراتيجية تحديًا يتمثل في ضمان إمداد مستمر بالأكسجين للخلايا المحمية. بعض الآليات المتاحة تأتي مع جهاز أكسجين، ولكنها تتطلب إعادة تعبئة منتظمة.

سعى الباحثون إلى ابتكار جهاز قادر على إنتاج كمية غير محدودة من الأكسجين. قاموا بدمج غشاء تبادل البروتونات، وهي تقنية استخدمت في البداية لإنتاج الهيدروجين في خلايا الوقود، داخل الجهاز لفصل جزيئات الماء.

خضع الجهاز الناتج، الذي يعادل ربع حجم عملة معدنية، للاختبار على الفئران المصابة بمرض السكري. زُرع الجهاز المتكامل مع الغشاء المنتج للأكسجين في إحدى الفئران، بينما تلقت مجموعة أخرى جهازًا يحتوي على خلايا جزرية ولكنه لا يولد الأكسجين.

لوحظ أن الفئران التي تمتلك آلية إنتاج الأكسجين حافظت على مستويات السكر في الدم مماثلة لتلك في الفئران السليمة.

قال دانييل أندرسون، أحد كبار مؤلفي الدراسة وأستاذ في قسم الهندسة الكيميائية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وعضو في معهد كوخ للسرطان التكاملي التابع للمعهد: "الغالبية العظمى من مرضى السكري الذين يعتمدون على الأنسولين يحقنون أنفسهم به، ولكن لا يحافظون على مستويات منتظمة للسكر في الدم".