انت الان تتابع خبر بدء العد التنازلي من اليوم ليلى عبداللطيف تدق ساعة الصفر وتنادي النداء الأخير وتبكي بحرقه.. هذا ما سيحدث في أم الدنيا؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زعمت الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف، المشهورة بلقب "سيدة التوقعات"، أن العام 2023 سيشهد كوارث كبيرة على المستوى العالمي وسيكون عامًا "دمويًا" بشكل عام.

أثارت هذه التوقعات صدمة الجميع، حيث أطلقتها ليلة رأس السنة على قناة "الظفرة" الإماراتية التي تابعها الجمهور بشغف. تحدثت ليلى عبداللطيف عن توقعاتها المروعة للعام 2023 قبل بدايته، حيث أشارت إلى احتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة وحذرت من وباء قاتل قد يجتاح العالم.

كما أطلقت توقعاتها للبنان واستهدفت شخصيات لبنانية بارزة مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وغيرهم.

وأشارت ليلى عبداللطيف إلى أن هؤلاء الشخصيات ستلعب دورًا هامًا في الفترة المقبلة سياسيًا وإقليميًا، وتوقعت أن يتخطى لبنان جميع الصعوبات التي سيواجهها في العام 2023. كما نصحت بشراء الشقق السكنية والأراضي، وأشارت إلى أن لبنان سيصبح واحدًا من أهم مراكز السياحة في المنطقة مثل دبي.

وفي سياق آخر، توقعت ليلى عبداللطيف أيضًا وجود حشود غاضبة من الجيش اللبناني بشكل كبير في العام 2023. قدمت الإعلامية ليلى عبد اللطيف توقعاتها المثيرة للاهتمام للمستقبل، حيث رسمت صورة مشرقة للوضع السياسي في لبنان.

وفي توقعاتها، رأت أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون الشخص الذي يمتلك المبادرات السحرية التي ستحقق التقدم والازدهار في البلاد في المرحلة المقبلة. وبالمثل، رأت أن سعد الحريري سيكون عراب المرحلة المقبلة بعد انتخاب رئيس جديد للبنان.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أيضًا أن سمير جعجع سيعقد لقاءات مهمة مع الخصوم السياسيين السابقين وسيقوم بدور بارز في وسائل الإعلام. وأشارت إلى وجود تقارب واتفاق مع حزب الله، مما يعزز الأمل في تحقيق الاستقرار في البلاد. ومن جهة أخرى، تتوقع ليلى عبد اللطيف عودة كثيفة للمهاجرين إلى لبنان وبناء شبكة استثمارات قوية تعزز الاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بالتوقعات العالمية، تتوقع أن ينتشر وباء قاتل وخطير يمكن أن يؤدي إلى تداعيات مشابهة لجائحة كورونا التي عصفت بالعالم.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أيضًا اختفاء بعض المدن وظهور حيوانات مفترسة غريبة تهاجم الإنسان في الفترة بين عامي 2024 و2025. ورغم عدم وجود حرب عالمية ثالثة في الوقت الحالي، إلا أنها تتوقع اندلاع نيران خطيرة في بعض الدول أو الدولة، خاصة فيما يتعلق بالكوارث الزراعية وأزمات الغذاء. وتتوقع ليلى عبد اللطيف أيضًا انفراجًا في أزمات المياه والغذاء والكهرباء في سوريا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات في العديد من الدول.

وتطرقت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها إلى دور التكنولوجيا في المستقبل، حيث توقعت أن يتم اكتشاف علاج فعال للسرطان وانتشار سلالة جديدة من فيروس الجدري أكثر خطورة. كما توقعت أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة وستدخل عالم إنتاج السيارات الصديقة للبيئة.

في توقعاتها الأخيرة، أشارت ليلى عبد اللطيف إلى أن مصر ستعلن في عام 2023 عن حدث طبي غير مسبوق. ستكون هذه الخطوة الجريئة والمبتكرة فرصة للبلاد للتميز في مجال الطب وتقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى. ستعمل الحكومة على توفير التجهيزات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة لضمان نجاح هذا الحدث وتحقيق النتائج المبهرة.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم مصر بإنتاج فيلم سينمائي أو مسلسل تلفزيوني يجسد شخصية الفنان الراحل عمر الشريف وحياة فاتن حمامة. ستكون هذه الإنتاجات الفنية فرصة للجمهور للاستمتاع بأعمال فنية رائعة تروي قصة حياة هاتين الشخصيتين الأسطوريتين. ستعمل الفرق الإنتاجية على تجسيد الروح والتاريخ والإرث الثقافي لهذين الفنانين الكبيرين بأبهى صورة وبأعلى جودة.

إن هذا الإعلان المثير سيثير حماس الجمهور ويزيد من شغفه بالسينما المصرية. سيعزز هذا الحدث الكبير الصناعة السينمائية في البلاد ويجذب المزيد من الاستثمارات والمواهب الفنية. ستتحول مصر إلى مركز عالمي للإبداع والفن، وستزدهر الصناعة السينمائية وتساهم في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب الموهوبين.